Rubí, de La Academia, da positivo a Covid-19 en medio de la competencia ¿Qué sucederá ahora?

No sólo los alumnos de La Academia fueron sometidos a pruebas para detectar la Covid-19, también todas aquellas personas que forman parte de la producción del programa , de quienes darán informes más adelante.

Mientras se está en espera de los resultados de la prueba PCR de la enfermedad de Cesia y Mar. De dar negativo a la enfermedad, los alumnos regresarán a la casa de La Academia , recinto que ya fue sanitizado para evitar contagios. Sólo Rubí no lo hará , pues se encuentra en aislamiento, recuperándose y estable. Hasta el momento se desconoce qué medida se tomará con respecto a dicha alumna.

México.- No han sido momentos nada buenos para La Academia , el reality show musical de TV Azteca, ya que ha atravesado diferentes polémicas y problemas que han quedado expuestos ante el público, tal es el caso de lo sucedido recientemente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.