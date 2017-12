Rubí estrena look y Maribel Guardia le da la "patadita"

Hace casi un año Rubí se convirtió en la quinceañera más famosa de México, y con el paso de los meses, dio la sorpresa al lanzarse como modelo, actriz y cantante.

La joven acaba de estrenar imagen y estuvo como invitada al Teletón de Honduras, donde se encontró y compartió escenario con Maribel Guardia, quien fue la encargada de darle la ‘patadita’ de la buena suerte.

En distintos portales de noticias se reporta que Rubí compartió un video de su presentación en Honduras, una experiencia que definió como inolvidable.

En el video se puede ver a Rubí con un jumpsuit corto de cuero y con pedrería en el pronunciado escote en V, complementado con unas botas de ante negro.

“Se ve que aún tienes 16 años @rubi.ibarraoficial. No sabes distinguir entre un gran artista y una persona que cree ser artista… y si quieres ser como ella, pues inicia haciendo películas de ficheras y de cabarets, porque si no lo sabes ahí inicio ella”, le escribió un seguidor en su cuenta de Instagram.

También compartió una foto junto a Maribel Guardia, en la que Rubí aparece con un jumpsuit blanco, mientras la cantante y actriz costarricense aparece con un pantalón y un bra de pedrería en color rojo, que la hacía lucir al máximo su cuerpazo.

Hubo comentarios que no fueron del todo agradables para la joven cantante, quien ha experimentado en el ritmo del reguetón.

Pero alguien más opinó que “se mira más joven Maribel que Rubí”, a lo que no faltó quien le respondiera: “Qué estup… No es verdad, ¿cómo vas a comparar las caras? Maribel cuerpazo, pero de cara se ve la diferencia… ¿si no te gusta Rubí qué haces aquí?”.

Uno fue más allá al decir que sí “tienen algo en común, que las dos tienen las bubas operadas”.

Rubí es comparada con Angelique Boyer.

Los seguidores de Rubí Ibarra se llevaron una gran sorpresa al ver un adelanto de su nuevo material discográfico, aunque también destacaron los piropos para la cantante ya que consideraron su parecido con la misma Angelique Boyer.







La quinceañera convertida en un fenómeno en 2016, ha incursionado en el mundo de la música y recientemente mostró un parte del nuevo álbum.

La misión del post no salió como Rubí hubiera querido ya que genero críticas negativas, mientras que otros apoyaron a la joven donde aplaudieron su nuevo proyecto en el cual mencionaron que se escuchaba bien y no hiciera caso a las malas críticas de los demás siguiendo con su carrera como cantante.

Cabe mencionar que hace unas semanas nos sorprendió Rubí debido al cambio notorio en su cuerpo donde muchos sospecharon un supuesto aumento de busto.



La quinceañera más famosa de México fue telonera de María José en las Fiestas de Nuevo León, la cual se lleva a cabo desde el 12 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Aunque no todo fue felicidad en el evento ya que la Josa, se marchó pronto después de enterarse del fallecimiento de un ser querido.

Rubí al subir al escenario dejo a todos impactados por su entallado vestuario el cual dejaba ver un tremendo escote y algo más, por lo que, en redes sociales, usuarios comentaron si la quinceañera se había aumentado los pechos.

Otros afirman que se trata de un truco óptico, lo que es verdad es que se ve muy diferente a la niña que conocemos.

DESMIENTE RUMORES.

Rubí desmintió haberse sometido a una cirugía plástica afirmando que es el traje lo que la hace verse asi y no por que haya acudido a un remedio estético:

"No, para nada. Todo es natural. Tal vez sea el traje, la verdad es que no estoy acostumbrada a estar vestida así. Me gustó mucho pero si me siento y me veo diferente"