Rubí, la quinceañera, desmiente rumores sobre postulación a la presidencia en Charcas

México.- Tras una fiesta viral que terminó por salirse de control y su lanzamiento como cantante, Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de todo México, se pronuncia ante las noticias que han circulado por la Internet sobre una supuesta postulación como presidenta en Charcas, San Luís Potosí.

A cuatro años de aquella fiesta, el nombre de Rubí vuelve a sonar en las redes sociales, en donde varios dieron su opinión sobre su supuesta postulación como presidenta en su población natal, sin embargo, ella sale a aclarar todos los rumores y desmiente la noticia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En redes sociales está circulando un tema que mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidente en Charcas. Lo cual les digo aquí que es totalmente falso... No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación", compartió.

Leer más: ¿Quién es Ari Albarrán, la nueva integrante de 'Me caigo de risa'?

Fue a través de sus historias de Instagram en donde Rubí buscó aclarar la noticia, explicando que comenzó a recibir malos comentarios sobre el tema, incluso, acoso por parte de algunos usuarios de Internet, lo que no le agradó ni un poco.

"Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas", añadió la jovencita. "La política no es de mi interés", aseveró.

La ahora cantante explicó que nada sobre la política le importa, revelando que tiene sus propios planes de vida y proyectos, mientras informa que está estudiando comunicación y su enfoque es la televisión, exhortando a los internautas dejar de creer todo lo que ven en las redes sociales.

Finalmente, Rubí considera que la confusión que surgió fue debido a que en Charcas, donde vive con su familia, una mujer se postuló para la presidencia y casualmente su nombre también es Rubí, aunque Flores, por lo que pudo haber una confusión que terminó por salirse de control después de que la información fuera distorsionada por los medios de comunicación.

No crean las Fake News: Rubí Ibarra desmiente que quiera algún puesto público en SLP pic.twitter.com/HzhrUzxnaj — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 22, 2021

Para quienes no recuerden a Rubí, esta jovencita se convirtió en la quinceañera más famosa de todo México después de que, en 2016, miles de personas acudieran a su fiesta tras la invitación de su padre que se viralizó en las redes sociales.

Leer más: La hija del conductor Facundo es una verdadera belleza y ya tiene 18 años

El día de aquel magno evento, que fue televisado, asistieron personas de varias partes de México y Estados Unidos, pues nadie quería perderse tan importante acontecimiento, pero para la joven no fue lo que esperaba, ya que se volvió un día agobiante y estresante en su vida, del cual no recuerda demasiado.

Su nombre volvió a acaparar titulares después de que un hombre falleció en la fiesta, esto durante una de las carreras que se pronunciaban en el video de la invitación en el que se veía a Rubí junto a sus padres.

Ella es Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de todo México

Actualmente, un tanto alejada de los medios de comunicación, la joven ha comenzado su carrera como cantante y se ha enfocado en el estudio, tal y como lo adelantó en distintas entrevistas televisivas que le hicieron después de aquel evento viral por el que ganó gran fama.

Suscríbete aquí a Disney Plus