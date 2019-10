Ruby Rose sufre lesiones graves al grabar escena de Batichica

Ruby Rose dice que se hizo pública acerca de sufrir lesiones graves mientras realizaba acrobacias en su nueva serie de CW "Batwoman" porque odiaba que al mantenerlo en silencio, estaba mintiendo.

La actriz recientemente publicó un video de sí misma sometida a cirugía en su cuenta de Instagram con un subtítulo que explica que sufrió dos discos herniados mientras realizaba acrobacias. Su médula espinal estaba en peligro de ser cortada, y tenía tanto dolor que dice que no podía sentir sus brazos.

Rose dijo que se dio cuenta de que era mejor ser auténtica sobre lo que sucedió, especialmente porque es una figura pública.

"Algo que hacemos como sociedad y especialmente en Hollywood, y es que promovemos esta vida ideal", dijo, "todo es fácil y no lo es, ¿sabes a qué me refiero? Siento que es más importante difundir el mensaje de que, en realidad, todos somos seres humanos y que estamos haciendo todo lo posible y no nos damos cuenta de que es algo tan inalcanzable y tan poco realista ".

Rose, que tiene experiencia con el trabajo de especialistas en películas como "John Wick: Capítulo 2" y "The Meg", ahora se siente mejor y ha vuelto a hacer acrobacias, pero dice que el incidente fue un buen recordatorio de que necesitaba reducir la velocidad.

El elenco de 33 años en "Batwoman" fue noticia por primera vez porque es el primer superhéroe abiertamente gay en encabezar una serie de televisión.

Los fanáticos que esperan un poco de romance tendrán que ser pacientes. Rose, que es abiertamente gay, dice que su personaje, Kate Kane, no está buscando una relación en este momento.

"No creo que esa sea su prioridad en este momento. Ella acaba de entrar en sí misma. Acaba de regresar a Gotham. Ella tiene mucho trauma pasando. Ha perdido a su madre, ha perdido a su hermana, está tratando de descubrir lo que quiere hacer en su vida ", dijo Rose.

"Fue expulsada del ejército, así que es como si estuviera comenzando desde el principio, y luego cuando descubre un propósito y ese propósito es convertirse en Batwoman".

A Rose, sin embargo, le encantaría que sucediera para darle cierta ligereza al personaje.

“Le dije a Caroline (Dries) la escritora:‘ Deja que tenga algo de felicidad. Ella merece la felicidad. Quiero que sea feliz y esté enamorada ". Caroline dijo:" Sí, no siempre funciona así para los superhéroes o para las personas que tienen que mantener esta identidad secreta ", pero ya veremos".

En cuanto al disfraz de Batwoman _la cuatro veces diseñadora de vestuario ganadora del Premio de la Academia Colleen Atwood diseñó la capucha y la capa _ Rose dice que los accesorios fueron un proceso extenso.

"Llegué al punto en que pensé: estamos haciendo un escáner corporal y un escáner tridimensional, estamos haciendo láser, estamos en una habitación y hay 150 millones de personajes que capturarán cada un solo ángulo de ti haciendo cada cara y yo estaba como, 'Dios mío, esto es salvaje', y luego, cuando obtienes el traje, realmente te das cuenta de por qué ”, dijo.

“Me queda como un guante en cada área, en cada movimiento. Se siente como una segunda piel, así que cuando te lo pones realmente sientes que eres imparable y a prueba de balas, más rápido y más fuerte y todas estas cosas que en realidad no eres ".

"Batwoman" se estrena en octubre 6 en The CW.