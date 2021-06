Rumores de la muerte de Silvia Pinal alarma a sus fans: "mi mamá está preciosa, está saludable"

En redes sociales surgió el rumor de la muerte de la actriz mexicana Silvia Pinal, la llamada "Última Diva del Cine Mexicano", a sus 89 años de edad. Como era de esperarse esto alarmó a los miles y miles de seguidores de la respetable matriarca de la Dinastía Pinal; ante esto su primogénita Sylvia Pasquel se encargó de desmentir.

La también actriz Sylvia Pasquel, madre de la cantante Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas (hija de Luis Miguel), publicó unos videos en las stories de su cuenta en Instagram, donde pidió dejar de inventar estos rumores tan desagradables.

La hermana de la cantante Alejandra Guzmán manifestó que era una pena tener "que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes, sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal".

Sylvia Pasquel, hija que Silvia Pinal tuvo con el actor y director de cine Rafael Banquells, dejó muy en claro: "mi mamá está perfectamente bien de salud, está en este momento celebrando el cumpleaños con sus bisnietas Michelle y Camila, con Stephanie, están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando". Asimismo la actriz dejó muy en claro:

Mi mamá está mejor que nunca, está hermosa, está preciosa, está saludable, está viviendo estos momentos de su vida tan maravillosos, sobre todo con el amor y en compañía de toda su familia.

Al final de su video Sylvia Pasquel pidió a todos sus seguidores no creer "en esas mentiras", además lamentó que personas inventen "esas noticias tan desagradables, hay Silvia Pinal para rato, así que por favor no se preocupen y por favor dejen de inventar esas cosas tan feas, no está padre".

