Russell Brand y su mensaje a Katy Perry: "Traté de salvar la relación"

Tras un fallido matrimonio con la cantante Katy Perry, el comediante Russell Brand habló del divorcio que los dos firmaron hace años, señalando que había hecho lo posible por salvar la relación.

A pesar de que ambos ya tienen parejas estables e hijos, es difícil olvidar aquel tiempo en que Katy Perry y Russell Brand estuvieron casados, en lo que parecía una de las parejas más románticas y estables del espectáculo, siendo la noticia del divorcio una gran sorpresa y una decepción para los fanáticos de la ahora ex pareja.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora, Russell Brand recordó lo que fue su matrimonio con Katy Perry, del que dijo que hizo lo mejor por solucionar las cosas, aunque al final las diferencias pudieron más, por lo que luego de dos años de matrimonio le pidió el divorcio.

Fue el conflicto con la agenda de ambos lo que eventualmente llegó a romper el lazo, luego de haberse casado en una ceremonia en 2010. Además, el desinterés de Katy Perry en tener hijos en ese momento no tenía del todo contento a Russell Brand, por lo que terminó por pedir el divorcio.

En una trasmisión en vivo que el comediante hizo recientemente en Tik Tok, mencionó que a pesar de que las cosas no iban del todo bien, él de verdad trató de salvar su matrimonio. Recordemos que fue él quien le pidió a la cantante de ‘Firework’ el divorcio, lo que en su momento la dejó devastada.

Aún con las diferencias y el paso de los años, Russell Brand aclaró que no tiene más que buenos deseos para Katy Perry, quien ahora es madre de la hija que tuvo con Orlando Bloom.

Te puede interear: Katy Perry y Orlando Bloom, así fue como se enamoraron

“Realmente lo intenté todo en esa relación. No tengo nada más que sentimientos positivos hacia ella”, dijo el comediante a una pregunta hecha por un fan.

Al parecer, la ex pareja no se ha comunicado desde entonces, y aunque en su momento estaban muy enamorados y viendo hacia un futuro en conjunto, no han sabido mucho del otro desde el divorcio.

Katy Perry ahora está comprometida con el actor Orlando Bloom, aunque se ha comentado que ninguno de los dos planea aún casarse, pues están más enfocados en ser padres para la hija que recientemente trajeron al mundo, Daisy Bloom. Por su parte, Russell Brand está casado con Laura Gallacher desde el 2017, con quien tiene dos hijas.

Russell Brand pidió el divorcio a Katy Perry justo antes de un concierto

Katy Perry y Russell Brand se conocieron en 2009 cuando ella tuvo un corto cameo en la película ‘Misión Rockstar’ que él protagonizó con Jonah Hill, estrenada en 2010. Aunque al final la escena de la cantante fue eliminada del filme, los dos siguieron comunicados, hasta que la relación se confirmó ese año.

Fue en ese mismo 2010 que la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia en Rayastán, en la India. Imágenes de la boda se pudieron observar proyectadas en la presentación de Katy Perry en los Grammys de 2011, llevados a cabo un día antes de San Valentín.

Katy Perry y Russell Brand estuvieron casados desde el 2010 hasta el 2021

A pesar de que los dos se veían muy enamorados, los conflictos se dieron por las agendas de ambos y porque Katy Perry no se sentía lista para tener hijos. En 2012, mientras ella se encontraba de gira para la promoción de su álbum ‘Teenage Dream’, Russell Brand le pidió el divorcio a través de un mensaje de texto .

Imágenes del momento en que Katy Perry recibió la noticia del divorcio se pueden ver en el documental de ella ‘Part of me: 3D’, en el que la cantante, envuelta en lágrimas, estuvo a punto de cancelar un concierto de la gira, al recibir el mensaje momentos antes de salir al escenario. Sin embargo, como toda una profesional, salió a dar el show, con la mejor sonrisa que pudo ofrecer a sus fans.