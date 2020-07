Ryan Dorsey abre su corazón ante la muerte de su ex Naya Rivera, actriz de Glee y madre de su hijo

Ryan Dorsey un profundo mensaje en sus redes sociales con respecto a la muerte de Naya Rivera, mamá del hijo que tuvieron durante su matrimonio. Junto a una emotiva fotografía de la actriz de Glee, quien sostiene a su hijo Josey en brazos, el actor comentó: "esto es tan injusto, no hay suficientes palabras para expresar el agujero que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré".

Estabas justo aquí, estábamos en la parte de atrás nadando con Josey el día anterior. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir, estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: "Ryan, ¿puedes dejar de chatear?" Jaja.

En su post en Instagram, Ryan Dorsey manifestó que se alegraba de tener cientos y probablemente miles de fotografías y videos "que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía. La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos, siempre te amaremos. Te amo Meep", expresó el ex esposo de la actriz Naya Rivera.

Naya Rivera, actriz quien interpretó a "Santana López" en la serie Glee murió ahogada en el Lago Piru, en el condado Ventura, California (Estados Unidos). El pequeño Josey vio a su mamá "desaparecer en el agua", luego de que ella reuniera todas sus fuerzas para subirlo al bote y salvarle la vida. La actriz desapareció en el lago la tarde del pasado miércoles 8 de julio, su cuerpo fue encontrado la mañana del lunes 13 de julio, tras cinco días de una intensa búsqueda.

Ryan Dorsey agradeció en su publicación en su feed de Instagram, a todas las personas que lo han apoyado ante la muerte de Naya Rivera. "A todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad o simplemente no me he puesto en contacto con ustedes, gracias a todos por el abrumador amor y apoyo que nos han enviado.

Solo voy a decir al final, sé amable contigo mismo, sé amable con los demás, perdona, olvida, no guardes rencor, si no tienes nada bueno que decir, tal vez trata de no decir nada. Hay paz en silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe, nunca se sabe lo que podría pasar. Mantenga a sus seres queridos cerca y valore los momentos que tiene con sus seres queridos.

El pequeño Josey quedará a cargo de su papá Ryan Dorsey. Foto: Instagram @dorseyryan

Por otra parte, el pasado martes 16 de julio a través de su cuenta en Twitter, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, dio a conocer el documento de la Oficina del Médico Forense, donde se especifican los resultados de la autopsia al cuerpo de Naya Rivera. "Los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de la investigación o examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel".

En una conferencia de prensa Bill Ayub, Sheriff del condado de Ventura, informó que una de las teorías es que Naya Rivera y su hijo pudieron haberse alejado de la embarcación mientras nadaban y en un esfuerzo por sobrevivir, la actriz de 33 años salvó al menor. Supuestamente madre e hijo bajaron del bote a nadar, sin percatarse que las corrientes del viento y agua los alejaron de la embarcación lo suficiente para ponerlos en peligro.

Creemos que fue a media tarde cuando desapareció, nuestra idea es que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Ella (Naya) reunió la suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse.

En sus declaraciones el hijo de Naya, de solo cuatro años de edad, recordó que bajó del bote con su mamá para nadar y que ella lo ayudó a subir al bote, pero cuando miró hacia atrás la vio "desaparecer en el agua".

