Ryan Gosling podría dar vida a "Hércules" en su live action

Ahora que Disney se ha enfocado muchísimo en sus películas en acción real, una de los filmes que está a punto de comenzar con la producción inicial es el del Dios griego "Hércules", y todo parece indicar que ya tienen en la mira al actor perfecto para interpretar al personaje principal.

Según información de We Got This Covered, la primera opción de la franquicia para la cinta de la que se ha hablado bastante en los últimos meses es Alexander Askarsgard, pero fuentes cercanas a la revista aseguran que Ryan Gosling es una alternativa potencial.

Aunque el actor no tenga del todo un aspecto de héroe, lo cierto es que su popularidad en Hollywood y su gran talento podría llevarlo a conseguir este papel.

Sin embargo, los nombres de estos dos actores famosos sólo son los principales de una lista corta, lo cual podría significar que el papel también podría ser otorgado a otra persona, por el momento estos son los que están siendo considerados y los que figuran entre los fanáticos del filme.

Hasta ahora se desconocen más detalles sobre el filme, tales como su fecha estimada de estreno, su dirección y principalmente el reparto. Un dato importante a mencionar es que internautas piden que la cantante Ariana Grande sea quien de vida a Megara, también conocida como Meg.

Cabe recordar que las películas en acción real de Disney han recaudado miles de dólares desde su lanzamiento, pues el formato ha hecho que las taquillas de cine colapsen con la venta de boletos, por lo que la compañía busca revivir todos sus clásicos.

Hasta ahora han sido películas muy aclamadas por la crítica las que han revivido en la pantalla grande, tales como; El Rey León, Cenicienta, La Bella y la Bestia, esto sólo por mencionar alguna, y con estrenos pendientes como la esperada película de Mulán.