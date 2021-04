Ryan Reynolds se vacuna contra Covid-19, dice que "recibió el 5G" y se burla de Paty Navidad

México. El actor Ryan Reynolds, originario de Vancouver, Canadá, (1976), y quien además es productor y empresario, ya se puso la vacuna contra coronavirus Covid-19, y en Twitter lo da a conocer, además escribe que "recibió el 5G".

Ryan Reynolds, protagonista de películas como Deadpool, parece burlarse de la sinaloense Paty Navidad al escribir que "recibió el 5G", y por eso llama la atención en Twitter, y dicho tuit ya tiene miles de Me Gusta.

Foto: captura de pantalla Twitter

Al vacunarse, a manera de juego Reynolds refiere que ya tendrá acceso a la tan controvertida tecnología de comunicación o algo así y de esa manera hace referencia a aquellos "conspiradores" que durante la pandemia han dicho que la vacuna contra COVID-19 es una excusa para instalar chips de tecnología 5G en el cuerpo y "dominar al mundo".

Ryan Reynolds siempre se mantiene vigente en el cine a través de su trabajo y próximamente viene el lanzamiento de tres películas que ha filmado y en las cuales participa, una de ellas es The Hitman's Wife's Bodyguard (El guardaespaldas de la esposa del sicario), protagonizada junto a Samuel L. Jackson y Salma Hayek que se lanzará el 16 de junio.

Foto de Instagram

Free Guy también, esta será lanzada tentativamente a mediados de agosto de 2021 y Red Notice, donde participa con Dwayne Johnson y Gal Gadot, cuyo estreno será antes de fin de año.

Ryan Reynolds es reconocido por sus intervenciones en películas como Blade: Trinity (2004), The Amityville Horror (2005), Definitely, Maybe (2008), X-Men Origins: Wolverine (2009) y más recientemente Deadpool (2016) y su secuela, Deadpool 2.

