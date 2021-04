SHINee lleva a cabo su primer show en tres años, luego del servicio militar de Key, Onew y Minho

Con “I really want you” ya no me importaba despertar a alguien����

Otra de las rolitas que se debe bailar y cantarla a todo pulmón ���� #SHINee_BeyondLIVE #SHINee #JONGHYUN #KEY #TAEMIN #ONEW #MINHO #BeyondLIVE_SHINee #BeyondLIVE_SHINee_SHINeeWORLD pic.twitter.com/qXjwuIZtFg