SM está listo para dejar su marca en la industria musical

Sinaloa, México. Después de pasar años como baterista de la agrupación Adeline y compartiendo importantes logros con la banda como presentarse en las arenas más importantes del país, el cantante y musico SM decidió que era momento de comenzar su carrera en solitario y así probarle no solo al publico, sino a sí mismo todo lo que tiene para ofrecer a la industria musical.

En entrevista con DEBATE, SM reveló que no fue una decisión sencilla el separarse de la banda. ‘’En lo personal fue un gran reto, más allá de lo profesional, porque solamente el hecho de pensar que ya todo lo tienes que cargar tu, cualquier critica, comentario o situación ya es directamente contigo porque ahora tu eres a cara del proyecto.‘’

Siguiendo su propio camino

Como parte de su nuevo proyecto como solista, SM está trabajando en un su primer EP del cual ya ha lanzado dos sencillos: Promesas, una peculiar mezcla entre pop, trap y punk; y Cuestión de tiempo, la acaba de ser lanzada el 8 de julio y se trata de una canción con un mensaje sumamente personal para el artista.

‘’Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos dicen que no lo vamos a lograr, que no tenemos nada seguro o no hacen tipos de comentarios que nos acaban desanimando y nos cuestionamos si realmente tenemos las habilidades para conseguir lo que queremos. En este caso esta cancion refleja esto, de alguna manera tiene mucha energía, mucho poder y mucho sentimiento", reveló.

SM lanzará pronto una colaboración con el cantante urbano ATL.

Después de promocionar el lanzamiento del sencillo, SM tiene una larga lista de proyectos en puerta con los que espera emocionar a sus fans y cautivar a nuevos oyentes en el país. En septiembre lanzará una esperada colaboración con el cantante urbano ATL y a finales de año dará una serie de presentaciones en la Ciudad de México y continuará trabajando en su EP.

‘’Todavía no hay fecha para el lanzamiento del EP porque estoy lanzando cada una de las canciones como sencillos, ya que cada una tiene un personaje o un mensaje que quiere contarle al mundo, así que por eso le estoy dando su tiempo y espacio a cada una‘’, confesó el cantante al ser cuestionado sobre cuándo podremos escuchar su proyecto musical completo.