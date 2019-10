STAY de Stray Kids con el corazón roto por la salida de Woojin

Stray Kids vive un momento difícil ante la salida de uno de sus integrantes. En un comunicado de la agencia JYP Entertainment informó: "Woojin, quien ha estado con Stray Kids como integrante hasta este momento, dejó el grupo debido a circunstancias personales y terminó su contrato exclusivo".

El fandom de la boy band, nombrado STAY, ha expresado su tristeza ante la salida de Woojin. El comeback de Stray Kids estaba programado para el 25 de noviembre, sin embargo, ante este inesperado contratiempo, se llevará a cabo el 9 de diciembre. "Pedimos mucho apoyo a Woojin, que irá por un nuevo camino y también pedimos el cálido apoyo de STAY a los ocho miembros de Stray Kids. que una vez más emprenderán el camino hacia sus sueños con su brújula", mencionó JYP Entertainment.

STAY también ha mostrado su agradecimiento al Idol por todo lo que les dio mientras fue parte de la agrupación musical. "Todavia no proceso nada de lo que esta pasando, no puedo creerlo, no quiero creerlo pero espero que Woojin este bien, estuve llorando todo el dia y no creo que pare, solo quiero mandarle todo mi amor y espero que este bien, siempre serán 9", comentó una fan en Twitter.

Te comparto otras de las reacciones ante la salida de Woojin de Stray Kids:

Guardemos las cosas positivas, mandemos amor y fuerza...

Pase lo que pase, Stray Kids sigue ��#StayGoingToStayEver#YouAreDoingWellChan#ThankYouWoojin pic.twitter.com/k9sX14gSsN — Stray Kids Memes (@StrayKidsMemes1) October 28, 2019

Uno de los videos que STAY viralizó ante la triste noticia, es la última presentación que tuvo la boy band con sus nueve integrantes.

esta fue su última presentación juntos, estaban tan felices, ojalá verlos así siempre #ThankYouWoojin #NineOrNonepic.twitter.com/IZQQbz4s3Z — maga | thank you woojin! (@astromnho) October 28, 2019

La banda surcoreana se preparada para el lanzamiento de su mini-álbum "Clé: LEVANTER".