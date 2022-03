STAY manda todo su amor a Seungmin de Stray Kids; al igual que Changbin y Han, dio positivo a Covid

Debido al contagio de tres de los ocho miembros de Stray Kids , JYP Entertainment notificó que la asistencia del grupo a los programas de radio SBS POWER FM Power Time, con Choi Hwa Jung (el día lunes 21 de marzo) y MBC FM4U Noon Song of Hope (martes 22 de marzo), fueron canceladas.

Al igual que sus amigos de la boyband, Seungmin tiene sus vacunas contra este virus . El Idol de 21 años de edad y originario de Samseong-dong, un barrio de Seúl, Corea del Sur, no presenta ningún síntoma .

Felix, el maknae I.N, Bang Chan, Lee Know y Hyunjin , dieron negativo a sus pruebas de Covid-19 y permanecen aislados por separado , a manera de prevención, desde la tarde del pasado 18 de marzo, luego de que Changbin diera positivo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

