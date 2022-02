¡STAY, nuevo comeback de Stray Kids por llegar! Lanzan alucinante tráiler y surgen muchas teorías

Luego de llevar a cabo con gran éxito su reunión de fans "SKZ’S Chocolate Factory", la sensacional agrupación musical surcoreana Stray Kids, lanzó a través del canal de YouTube de su agencia JYP Entertainment, un alucinante y espectacular tráiler para anunciar su nuevo comeback, lo que tomó por sorpresa a STAY (nombre de su fandom).

La nueva canción de Stray Kids se llama "Oddinary" y el esperado comeback se llevará a cabo el próximo 18 de marzo. Asimismo, se dio a conocer que los pedidos anticipados para su nuevo álbum comienzan este 14 de febrero.

El tráiler comienza con Lee Felix trasladándose a un lugar que en su entrada, tiene el letrero de "Ordinary (ordinario)". Durante su recorrido por este lugar, se encuentra con los demás miembros de la banda: Lee Know, Bang Chan, Seungmin, Changbin, Hyunjin, Han y el maknae I.N, quienes aparecen con una actitud un tanto sospechosa y espeluznante a vez. ¿Qué misterios ocultan?

Cabe resaltar que desde el inicio del tráiler, Felix sostiene un candado con una de sus manos. Otro detalle que no podemos dejar de lado, es que durante este avance del nuevo comeback de Stray Kids, aparecen fotografías de los Idols en varios carteles con la leyenda "desaparecidos".

Al final de este cardíaco avance, un letrero que dice "ordinary" parpadea y, en un juego de palabras, cambia a "oddinary (extraño)", por lo que aparece la siguiente pregunta: "do you want to be Oddinary?", en español "¿quieres ser extraño?".

Ante esto, STAY ha comenzado a compartir sus reacciones y teorías con respecto al tráiler. "Mi teoría de que Hyunjin manipula a Felix", "encima parece de película", "no lo puedo creer, esto será espectacular", "es que Stray Kids no nos da un respiro, nos hicieron pasar por una montaña rusa de emociones y apenas termina el fanmeeting, nos tiran en la cara el tráiler del comeback, impresionante, como debe ser" y muchos más.

"Oddinary" llegará tras el lanzamiento de su EP especial navideño "Christmas EveL" en noviembre pasado, así como del álbum recopilatorio "SKZ2021" en diciembre de 2021.

Leer más: "Gracias por enviarme mensajes tan cálidos", Felix de Stray Kids diagnosticado con hernia de disco

Ante de estos, Stray Kids la "rompieron en grande" con su tercer álbum de estudio "NOEASY", producido por 3Racha (Bang Chan, Han y Changbin). Incluye la canción principal "Thunderous", así como los B-Sides "Cheese" y "Domino".