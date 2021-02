México.- Para Bárbara de Regil el día sábado no es un día de descanso, como lo toman la mayoría de las personas, pues no existe día en el que deje de ejercitarse y mantener su cuerpo en forma, motivo por el cual su físico es diez sobre diez, al igual que el de su hija, la influencer Mar de Regil.

Como una vez lo aseveró durante sus historias de Instagram, para ella no está bien irte de fiesta y tomarte varios tequilas, así no ganas peso, dañas a tu cuerpo ni despiertas tarde o con cruda, motivos por los cuales no querrías levantarte temprano en fin de semana para hacer ejercicio.

Justo este sábado, Bárbara decidió realizar un en vivo en Instagram para estar en contacto con sus fans y motivarlos a hacer ejercicio desde tempranas horas del día, demostrando que no importa el día, la hora o el momento, lo ideal es no dejar de lado la rutina para conseguir un cuerpo saludable y bien marcado.

Al lado de su hija Mar, la actriz de Rosario Tijeras sorprendió al ejercitarse desde muy temprano en fin de semana, ganándose la admiración de sus seguidores en la plataforma de fotografías y videos, dejando en claro que sí es una persona comprometida con lo que le gusta y le hace bien.

En el vivo se le pudo ver muy motivada con ropa deportiva, poco maquillaje y una coleta alta, mientras su hija seguía sus pasos utilizando lo mismo, como ya se sabe, su primogénita es su compañera de entrenamiento y, siguiendo el ejemplo de su madre, está muy comprometida con ejercicio y las dietas.

Sábado por la mañana y Bárbara de Regil da lecciones para ejercitarse

Una vez más evidencian la buena relación que mantienen como madre e hija, además, optan por utilizar artículos de casa para hacer ejercicio ahora que la situación está muy difícil debido a la pandemia por la Covid-19, motivando a las personas a ejercitarse con cualquier cosa que tengan en su hogar.

Después de un arduo entrenamiento mañanero, Mar y Bárbara de Regil se despiden de sus fans y quienes estuvieron presentes en la transmisión, no sin antes juguetear juntas. La actriz le pidió a su hija que se acercara y al hacerlo le aventó agua con una botella y posteriormente se la echó encima ella misma, desatando las carcajadas de todos.

Mar de Regil sigue los pasos de su hermosa madre y se ejercita y cuida también

En ese momento aseguró Bárbara de Regil: "Recuerden, la felicidad viene acompañada de un poquito de locura". Asimismo, exhorta a sus fanáticos a "no preocuparse por el pasado, vivir el presente y pasarla bien consigo mismo".

Como toda una coach de vida, la estrella mexicana no ha parado de compartir los mejores consejos y motivaciones para que sus seguidores mejoren su forma de vida y su manera de pensar, lo cual ha sido bien recibido por el público, quienes hacen positivos comentarios sobre el tema.

