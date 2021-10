"¡Sabe que está fea!", Niurka Marcos critica a Lyn May en Venga la Alegría por usar botox

México. ¡A la actriz y vedette cubana Niurka Marcos no se le escapa nadie! Es costumbre en ella opinar de sus compañeros artistas respecto a lo que acontece en sus vidas y esta vez no es la excepción.

Lyn May soprendió en Instagram al aparecer con una imagen nunca antes vista en la que aparentemente hizo uso del botox y a decir de muchas personas, "se le pasó la mano".

Y es Niurka quien en el programa de televisión Venga la Alegría opina sobre la nueva imagen de la acapulqueña.

“El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, ¿tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea? Evidentemente va en contra del tráfico, ella se esta riendo de si misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”.

Días atrás, Lyn May, quien consiguió fama y popularaidad en los años setenta al participar en varias películas de ficheras, sorprendió a los internautas con un video que posteó en su perfil de Instagram:

“Hola amigas, las invito a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes. Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”, escribió a través de Instagram.

Foto de Instagram

Niurka también comenta que ella no seguirá las recomendaciones de Lyn May, puesto que se siente orgullosa de sus arrugas naturales, como todo ser humano.

También la polémica cubana radicada en México cita que ella es la mejor vedette y desacredita el que se autonombre Lyn May, cuando no lo es:

“Ella fue fichera en su mejor época, lo que estuvo de moda eran cosas diferentes. Yo soy la mamá de los que tratan ser vedettes, pero yo no puedo hacer lo mismo que Lyn May, porque las segundas partes no son buenas”.

Tanto Niurka como Lyn May siempre están dando de que hablar en el mundo del espectáculo. La primera recién dio a conocer que estrena novio de 31 años de edad y la segunda causó controversia al anunciar que se había embarazado.

Leer más: ¡Arrepiéntete Gabriel Soto! Geraldine Bazán desde la playa con hermoso bañador

Pero ahora también Lyn May, de 69 años de edad, acaba de hacer público que abrirá su cuenta en OnlyFans y en ella intentará ganar dinero como muchos otros famosos que suben contenido erótico.