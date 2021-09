"Sabes que habrá consecuencias", Edwin Luna reacciona a la supuesta infidelidad de Kimberly Flores

La modelo guatemalteca Kimberly Flores forma parte del reality show "La casa de los famosos" de la cadena Telemundo, un formato basado en "Big Brother". Recientemente la esposa del cantante mexicano Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, estuvo muy coqueta con el actor Roberto Romano y ante esto, surgieron los rumores de una infidelidad.

En una entrevista con Azucena Cierco, Edwin Luna reaccionó a dichos rumores de una infidelidad de parte de su esposa Kimberly Flores, señalando que desde el inicio de su relación amorosa, se han inventado muchas cosas sobre ellos.

"Estamos muy acostumbrados los dos, yo estoy tranquilo, cuando termine esto quiero platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había afuera, que ella me explique, son todas las reglas del juego. Sé que ella está muy consciente de lo que está haciendo y sucediendo".

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey confesó si tener cierta inquietud ante lo que vio en el reality show antes mencionado.

"Sí vi las imágenes, como esposo y como hombre te entra una inquietud y dices: 'le están pegando directo a mi esposa', me siento incómodo por ese lado, como esposo no, porque ya sabíamos que podía suceder, lo platicamos desde el comienzo, dijimos 'disfruta de esto', no estamos hablando de una relación sexual, ya cuando yo vea algo así el panorama va a cambiar. Yo estoy tranquilo, estoy con mis hijos, ya cuando mi esposa termine, no sé cuánto vaya a durar ahí, me encantaría que ganara, pero si sale pronto ya platicaremos ella y yo".

Edwin Luna reveló que le entregó a Kimberly Flores una carta antes de ingresar a este programa de televisión. "Yo le puse: 'mi amor confío en ti, tienes mi libertad, pero si algo malo sucede sabes que habrá consecuencias', ojo no sé qué está pasando en su mente y cuáles sean sus estrategias para durar, yo sé que durante cuatro años me ha dado el respeto, el amor, yo sé que no va a llegar a ese extremo en el que nuestra familia se quiebre".

