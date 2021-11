"¿Sabes quién soy?", Markitos Toys explota contra conductor que le chocó (VIDEO)

Culiacán.- Hace un par de días el influencer Markitos Toys explotó contra un automovilista que le chocó "intencionalmente" en Culiacán, Sinaloa, a quien cuestionó ¿sabes quién soy?.

Así lo publicó en sus historias de Instagram, donde además de encarar al responsable, también lanzó una dura crítica por los hábitos de conducción de algunas personas en la capital del estado.

"Estoy hasta la ve*ga aquí en Culiacán. Los carros te quieren apuchar (empujar), te echan el carro. Ahorita me chocaron y se fue de paso. Me chocó, me pegó un llegue por la parte de atrás", dijo el también empresario.

Markitos Toys explicó que al bajar del carro no quiso pelear para no generar un mal momento a la familia del involucrado, quien viajaba con su esposa y un bebé a velocidades mayores a los 100 kilómetros por hora.

"Me bajo y le digo que si qué onda y se quieren echar pa´ atrás(...)la gente en Culiacán anda muy salida. Enséñense a respetar porque va a llegar el momento en que yo tampoco los voy a respetar, solo me voy a defender", sentenció con tono molesto el creador de contenido.

Tras este mensaje publicó una serie de clips en los que aparece encarando al hombre que le chocó la parte trasera del auto. Durante la breve conversación se detalló que el vehículo involucrado era un Chevrolet Beat que circulaba a 140 km/h según el influencer.

"Imagínate cuando me ponga pendej* y te saqué pa' acá (afuera del camino). ¿No piensas en tu familia?", dijo Markitos Toys al conductor que fue considerado "irresponsable" por internautas.

De inmediato el hombre involucrado cuestiona al líder de los Toys si "¿o haría?", refiriéndose a sacarlo del camino. La respuesta fue "nomás porque traes familia. Nomás por eso. Yo soy gente. ¿Si sabes quién soy?".

Finalmente el amigo del Gordo Arce, el Pityn Toys y otros personajes de Youtube reiteró que se molestó porque le chocaron por atrás intencionalmente.

"Me pegó porque quiso. Como no me quitaba, no me quiso rebasar por el lado derecho, me estaba haciendo (señales) con las luces y me pegó adrede", externó Markitos Toys como explicación a su comportamiento.