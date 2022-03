¿Sabías? Por esto surgió la 'RIVALIDAD' entre Belinda y Danna Paola

México. ¿Existe realmente una rivalidad entre Belinda y Danna Paola? En redes sociales se habla de ello, sobre todo tocan el tema seguidores de ambas cantantes, pero lo cierto es que ellas han estado juntas conviviendo en varios eventos.

Danna Paola es quien habla ahora acerca de la supuesta “enemistad" que tiene con Belinda, lo comparten en varios portales de noticias, y en entrevista con varios medios en CDMX expresó que no existen ni problemas, ni rivalidad con la ex de Christian Nodal.

Además, Danna Paola refiere que está dispuesta a trabajar con Belinda o incluso con Christian Nodal si algún productor o proyecto lo pidiera: "yo estoy dispuesta a colaborar con quien sea, me encantaría trabajar con Nodal.”

Belinda y Danna Paola captadas en evento juntas meses atrás. Foto de Instagram

Tiempito atrás Christian Nodal prometió una colaboración musical con Danna Paola, pero no se ha concretado nada hasta el momento y en redes sociales expresaron que "no se le habría hecho a Christian" porque andaba de novio con Belinda y ambas cantantes "no se podían ver".

Y en redes se comentó incluso que a Belinda no le habría parecido que Christian trabajara en algún proyecto con Danna Paola, por eso la habría rechazado para unirse a ella profesionalmente hablando y también por "supuestos celos profesionales entre ambas cantantes".

Christian Nodal, Danna Paola y Belinda son tres de los cantantes con más seguidores actualmente en redes sociales, además tienen éxito en sus respectivas carreras y seguramente a los fans de los dos primeros sobre todo les encantaría verlos y oirlos juntos en una colaboración musical.