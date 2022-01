¿Sabías? Raúl Velasco se disculpó con Joan Sebastian por humillarlo

México.- Uno de los conductores más polémicos en la historia del mundo del espectáculo de México fue Raúl Velasco, que a lo largo de los años vio nacer a diferentes artistas desde su programa Siempre en domingo, pero no sólo eso, también fracasar a quienes lo tenían todo para lograrlo.

Caracterizado por sus chistes ácidos, polémicos comentarios y críticas que dejaban con la boca abierta, el conductor no siempre mostró esa faceta en su programa, en una ocasión se dejó ver muy emotivo al punto de casi soltar las lágrimas al recordar lo duro que fue con un importante intérprete.

Se trata de Joan Sebastián, que hace varios años intentaba probar suerte en el mundo de la música y se acercó al conductor para buscar ayuda, pero no todo salió como esperaba, pues éste lo rechazo y hasta humilló al cantante cuando el programa apenas daba inicio, diciéndole que no tenía un momento para él al ser un hombre muy ocupado.

El cantante perseguía por todos lados a Raúl Velasco para lograr debutar en su programa, que casi aseguraba el éxito de una carrera, pero éste no lo tomó en cuenta, así que al enfrentarlo y ser rechazado, se prometió que algún día tendría tiempo para él.

La anécdota la compartió Joan durante su invitación al programa Siempre en domingo para confesar lo mucho que le sirvió aquel momento y se vivió un momento muy emotivo, hasta el punto de ver casi al borde de las lágrimas a Raúl, un hombre muy duro dentro del mundo del entretenimiento mexicano.

"Raúl quiero comentarte que hace muchos años, en los inicios de tu programa, había un muchacho soñador que se te acercaba mucho, daba mucha lata, por los pasillos siempre te andaba persiguiendo. Un día, ya desesperado te enfrenté y te dije: 'Señor Velasco, no tendrá usted un momento para mí' y me dijiste: 'No tengo un momento para ti, estoy muy ocupado'. En ese momento me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí", compartió Joan Sebastian.

Ante la anécdota, Raúl Velasco se disculpó con el cantante por haberlo rechazado en aquel momento y, evidentemente afectado, recibió un beso de su parte como agradecimiento. "Permíteme que te pida perdón porque muchas veces uno no abre su corazón ni está receptivo a las personas, precisamente por las ocupaciones, pero no podemos estar tan ocupados para cerrarle el corazón a un ser humano, así que disculpame. Los tiempos han cambiado y Raúl Velasco también", replicó.

