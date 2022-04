¿Sabías que Maribel Guardia fue nominada a los Latín Grammy? "Los gruperos se me vinieron encima"

Dejó muy claro que su álbum "Besos callejeros" estaba muy bien hecho y producido , y que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, "no se fijan en mi trayectoria ni en las personas, sino en el trabajo y punto, a mucha gente no le parecerá, pero a mucha sí le parece".

Pero si, algunos estaban indignados de que yo estuviera nominada, en general el género no importa, la envidia es muy fea, de muy mal gusto.

Con respecto a haber sido menospreciada por su nominación al Premio Grammy Latino , comentó: "los gruperos se me vinieron encima, y yo: 'órale', porque nunca me había tocado que los hombres ataquen a las mujeres, es como fuera de lugar".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.