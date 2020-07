Sabine Moussier confiesa  que su mamá le mintió sobre su origen

México. Sabine Moussier, cuyo nombre completo es Diana Sabine Moussier y nació en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental (1968), confiesa en entrevista con el programa de televisión "Ventaneando" que su mamá le mintió sobre su origen y pudo descubrirla.

A Sabine Moussier, quien ha actuado en telenovelas como "Rosalinda", "La Madrastra" y "Mi pecado", en Televisa, revela que su mamá le mintió sobre la identidad de su papá y descubrirlo significó para ella algo bastante fuerte.

A Sabine le afectó demasiado descubrir su origen, situación que le hizo alejarse de su mamá por un tiempo y también de Rafael Rivero, su padrastro, quien la crió desde que era niña.

Mi mamá me decía que mi papá era alemán y cuando yo lo quería conocer, me decía que no sabía que había pasado con él, pero que era maestro de alemán”.