Sabine Moussier olvida su pelea por un hombre con Paty Navidad; se solidariza ante su contagio de Covid-19

La actriz de televisión Sabine Moussier se solidarizó con la cantante y actriz sinaloense Paty Navidad, ante los problemas de salud derivados de su contagio de Covid-19. En un encuentro con varios medios de comunicación, demostró que la pelea que tuvieron por un hombre simplemente es cosa del pasado.

Sabine Moussier manifestó que enterarse del contagio de Paty Navidad "fue muy fuerte para mí, yo creo que nadie merece estar en esa situación, absolutamente nadie, yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella".

Asimismo la actriz de origen germano ofreció su incondicional ayuda a Patricia Navidad: "si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite".

Hace varios años Paty Navidad y Sabine Moussier, tuvieron al mismo tiempo una relación amorosa con el mismo hombre quien respondía al nombre de Leonardo; se llegó a decir que dicha persona solamente estaba usando tanto a Paty como Sabine, para sacarles dinero.

A fines de 2020 protagonizaron una pelea de dimes y diretes, luego de que Sabine volviera a tocar este tema ante la prensa de espectáculos. "La única que conoce mi vida privada soy yo, no tengo novio hace tres años, por favor Sabine Moussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor", comentó Paty Navidad en sus redes sociales.

Luego de que Paty Navidad la acusara de haberse metido supuestamente en su relación con Leonardo, Sabine Moussier le respondió a través de un video que publicó en sus redes sociales:

"Soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que ¡no!, no pude haberme metido en una relación, cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy".

Presuntamente Leonardo anduvo al mismo tiempo con Sabine Moussier y Paty Navidad, sin que ellas lo supieran.

Este fin de semana Paty Navidad al parecer publicó un mensaje en Instagram, donde terminó aceptando que el Covid-19 es real. "Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo".

