Sabine Moussier pone en su lugar a Paty Navidad, luego de acusarla de "robanovios"

Hace unos años las bellas actrices Sabine Moussier y Paty Navidad, protagonizaron gran controversia ya que ambas tuvieron al mismo tiempo, una relación amorosa con la misma persona, quien respondía al nombre de Leonardo. En su momento se llegó a decir que dicha persona solamente estaba usando tanto a Paty como Sabine, para sacarles dinero.

Hace unos días un medio de comunicación volvió a publicar esta polémica y en un encuentro con la prensa de espectáculos, Sabine Moussier pidió no retomar escándalos del pasado y al preguntarle por la actriz y cantante sinaloense Patricia Navidad, simplemente manifestó que no sabía nada.

"No sé nada de ella, nada, no tengo idea de nada de ella", expresó. Cuando uno de los reporteros le preguntó a Sabine que si solo estaba al tanto de Paty por sus "locuras", ella respondió que "sí" con un gesto.

Esto no fue del agrado de Paty Navidad, quien a través de su cuenta de Twitter acusó a la actriz quien ha participado en telenovelas como "El privilegio de amar", "Abismo de pasión", "Amores verdaderos" y muchas más, de haberse metido presuntamente en la relación que tuvo con la persona antes mencionada.

"La única que conoce mi vida privada soy yo, no tengo novio hace tres años, por favor Sabine Moussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor", manifestó la ex reina de belleza Paty Navidad. (Sabine Moussier revela el terrible motivo por el cual no puede salir con ningún hombre).

Sabine Moussier, de origen alemán, puso en su lugar a la cantante; en su feed de Instagram compartió un video donde varios reporteros de espectáculos le preguntan por la relación amorosa en cuestión, asegurando que tuvo relación con un hombre al que nunca conoció y nunca dijo de quién se trataba. En su publicación primero manifestó que ha dedicado su vida entera a su familia y a su carrera, por lo que no permite que que sean afectadas con mentiras y faltas de respeto.

"Aquí está la entrevista que di, como puedes ver, no hablé de ti Patricia Navidad, lo único que hice fue contestar una pregunta lo más concretamente posible y esbozar mi opinión hacia otra pregunta, con una monosílaba. Tengo derecho a hacerlo, al igual que tú tienes el derecho de hacer públicas tus opiniones".

La actriz hizo referencia a las teorías de conspiración que Paty Navidad constantemente comparte en sus redes sociales, entre estas, que las vacunas contra el Covid-19 supuestamente nos modificarán genéticamente y con esto, se dará inicio de manera oficial a la "era del transhumanismo".

En su post Sabine Moussier mandó este claro mensaje a la sinaloense: "soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que ¡no!, no pude haberme metido en una relación, cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy".

En su tweet Paty Navidad le agradeció por haberla "liberado", a lo que la actriz le dijo: "también lamento tener que decirte esto, pero yo no puedo liberarte de nada ni de nadie, eso es algo que solamente tú puedes hacer. Dios te bendiga".