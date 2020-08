México. Sabine Moussier revela el terrible motivo por el cual no puede salir con ningún hombre. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, la actriz cuenta que vivió una terrible experiencia con un hombre que la ha marcado de por vida y que aún le causa terror al recordar lo que vivió con él.

Sabine conoció a un hombre, pero no le fue nada bien con él, ya que se obsesionó tanto con ella que hubo un tiempo en que todos los días le llamaba por teléfono, la molestaba, no la dejaba en paz y se convirtió prácticamente en algo así como su acosador.

Yo no puedo tener una relación con nadie porque él investiga quién me pretente, luego les llama para impedir que pase algo más", señala Sabine aterrorizada al recordar ese pasaje horrible de su vida el cual sucedió hace seis años.

Ya pasaron seis años y me sigue hablando todos los días. No lo conocí ni lo voy a conocer, pero se llama Leonardo Demián o Demián Leonardo con un apellido que ha cambiado muchas veces. No quiero hablar de él porque fui muy feliz con él.”