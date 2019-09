Sabine Moussier suple a Ivonne Montero en La Reina del Sur

La actriz Sabine Moussier, villana de telenovelas como "Abismo de pasión", suple a Ivonne Montero en la obra de teatro "La Reina del Sur", tras su repentina renuncia. Montero, a dos días del estreno de la obra, a través de Instagram hizo público que dejaba la obra.

Eduardo Solares, productor de teatro y de la obra "La Reina del Sur", en entrevista con "De Primera Mano" informó que ya tiene a la actriz que sustituye a Ivonne Montero, tras su decisión de no participar en la citada obra de teatro, a dos días de su estreno.

El productor teatral anuncia también que Sabine actuará con un apuntador, ya que es imposible que en dos días pueda aprenderse todos los textos de la obra.

Respecto a la renuncia de Ivonne Montero, según dijo ella en Instagram, los actores no habían ensayado como debía ser y la obra no estaría lista para salir a escena, por eso el motivo de su renuncia.

Ivonne fue quien llamó a Solares para enterarlo de su decisión, lo cual le causó gran sorpresa.

Me dijo que estaba muy presionada, que ella sentía que no estaba lista la producción para Puebla, pero traté de hablar con ella y me dijo que no le gustaría estar."