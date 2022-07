Sabrina Sabrok debe quitarse de inmediato los implantes de pecho su columna esta casi destruida

Sabrina Sabrok de 51 años de edad, causó revuelo total y no por algún video o escándalo, sino por su salud, pues ahora ella misma dio a conocer ante los medios que su columna está casi destruida por el exceso de peso en los implantes de busto que tiene desde hace años por lo que debe quitárselos de inmediato.

Como muchos ya lo saben, Sabrina Sabrok se aumentó el busto en diversas ocasiones y todo para lograr un récord guinness, pues quería ser la mujer con la pechonalidad más grande, pero ahora su salud le está cobrando factura, pues debe retirarse dichas prótesis antes de que ocurra algo peor para la modelo de contenido para adultos.

Si la verdad estoy muy triste, no creo que lo pueda superar, ya me lo dijeron varios médicos, me dijeron que tenía que quitármelas, porque si no podría quedar, pues en silla de ruedas y así no, entonces nada lo tengo que hacer lo antes posible", dijo Sabrina Sabrok para el programa De Primera Mano.

Por si fuera poco, la modelo argentina, quien asegura haber invertido mucho dinero y tiempo en dicho aumento de busto por años, se siente mal, pues pensó que siempre iba a estar bien, pero la realidad fue otra cuando la mandaron hacerse estudios de todo tipo para checar su estado de salud debido al enorme peso que cargaba y este fue el terrible resultado.

Sí es mucho dinero invertido, mucho tiempo, yo quería lograr esto, bueno lo logré todo, pero ahora tener que quitarme todo así es demasiado porque no me pienso poner un implante más, pienso quedarme natural, porque yo de por sí tengo bien poquito originalmente de pecho dijo la guapa rubia.

Te puede interesar:

"Hace años le dijeron que se quite los implantes, pero como es necia no lo ha hecho", "Qué horror con esta mujer, según ella entre más pechonalidad iba a ser mejor y la vida le está costando factura", "Que horrible esta mujer dios nos cobra factura en la vida eso ya lo comprobé", escriben las redes al ver las declaraciones de la modelo argentina sobre su estado de salud.