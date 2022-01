Sabrina Sabrok hace una indecorosa propuesta a Noelia; podría estar en riesgo de una demanda

La polémica actriz de películas para adultos Sabrina Sabrok, originaria de Buenos Aires, Argentina y de 50 años de edad, hizo una indecorosa propuesta a la cantante puertorriqueña Noelia. La ex modelo del recordado programa de televisión "La hora pico", manifestó su deseo de grabar un video íntimo con la boricua, para que ambas puedan monetizarlo en sus respectivas plataformas digitales, como OnlyFans.

"Me gusta el perfil de la cantante Noelia", expresó Sabrina Sabrok (su nombre verdadero es Lorena Fabiana Colotta Sabrok), en una entrevista para TVNotas. "Sube bastante contenido atrevido como yo, me gusta como mujer y me fascina su cuerpo, me encantaría hacer un video erótico con ella".

Asimismo, la también cantante de rock alternativo, aseguró que ha hablado a través de redes sociales con la intérprete de baladas como "Tú" o "Yo no fallé", y mediante la entrevista antes mencionada, le hacía la invitación.

Ojalá acepte hacer algo atrevido conmigo, le prometo que se la pasará muy bien, hasta podríamos realizar un show erótico juntas.

Ante esto, en un comunicado Noelia Management International, la oficina de la cantante y empresaria Noelia Lorenzo Monge, "desmiente categóricamente las declaraciones emitidas por Sabrina Sabrok, inmiscuyendo en planes ficticios a nuestra estrella internacional".

Además de desmentir que ha tenido comunicación con la modelo erótica, dejaron muy en claro que "no existe, ha existido o existirá, ni la más remota posibilidad de ninguna colaboración con la antes mencionada señora".

Finalmente, se le exige a esta persona, no volver a hacer alusión alguna a Noelia en medios de comunicación.

En caso de hacerlo, Sabrina estaría incurriendo en el riesgo de recibir acciones legales por el uso indebido de su imagen y nombre sin su consentimiento, de acuerdo con lo manifestado por Noelia Management International.

Aprovechando esta misiva, desearon un maravilloso y fructífero 2022 a los fans de Noelia "y a su amado gremio periodístico, muy pronto habrá grandes sorpresas que compartir".

Leer más: Alicia Machado regresa al teatro con impresionante espectáculo con momentos que serán inolvidables

Por otra parte, en la charla con la revista de espectáculos, Sabrina reiteró que "jamás me retiraré" de la industria pornográfica. "Voy a seguir hasta donde se pueda, hasta los 70 u 80 años, mientras me vea bien y tenga la energía, ¿por qué no hacerlo? Lo importante es ser atrevida".