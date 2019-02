Sabrina Sabrok invita a Yalitza Aparicio hacer cine para adultos

La actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok le hizo una fuerte petición a la mujer del momento Yalitza Aparicio, y es que por medio de sus redes sociales la invitó a que participara en una película con ella.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver a la exuberante rubia diciéndole a la actriz de 'Roma', que está harta de la polémica que gira entorno a ella y su ascenso a Hollywood, pero feliz de que estuviera con ella en uno de sus proyectos.

"Ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalitza Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en Hollywood o no y que no sé que, yo quiero decirle que le tengo una súper propuesta a Yalitza y es que trabaje en el cine porno conmigo...", dijo Sabrina.

Recordemos que hace unas semanas Sabrina se sometió a una operación de glúteos ya que la argentina quiso una retaguardia más grande para convertirse en la número uno con el mejor trasero.

"No va a aceptar la propuesta para nada".

"Demasiado internet por hoy y va empezando el día".