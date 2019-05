Sabrina Sabrok revela como conoció a los hijos del Chapo Guzmán

Sabrina Sabrok, exuberante actriz porno, reveló durante una entrevista que en varias ocasiones se reunió con los hijos del Chapo Guzmán y con líderes de otros cárteles.

Sabrina Sabrok habló con el medio argentino Infobae y dijo que conoció a los hijos del Chapo Guzmán en un table dance y además declaró que ellos son fanáticos de su show sadomasoquista.

"En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos del Chapo, me tomé fotos y estuve conviviendo con él"