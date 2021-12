México.- Sabrina Sabrok ha sido una de las famosas más polémicas en el mundo del espectáculo mexicano, ya sea por sus múltiples, y exóticas, cirugías plásticas, su trabajo en el mundo del contenido explícito o sus actitudes.

Sin embargo, recientemente la modelo y actriz ha dejado a todos sin palabras al revela que padece de un grave trastorno mental con el que ha tenido que lidiar a lo largo de su vida. Fue durante una entrevista con TVyNovelas donde confesó la verdad; Sabrina padece esquizofrenia.

Desde hace algún tiempo, los médicos especialistas le detectaron dicha enfermedad, la cual ha dejado ser en su persona. De acuerdo con su testimonio, escucha voces y ve muchas cosas, que en realidad sólo existen en su cabeza.

Sabrina Sabrok revela que vive con un grave trastorno mental ¿de qué se trata?

Por este motivo, Sabrina Sabrok decidió lanzar una canción que hable sobre el tema y externarle al mundo su situación, así como ayudar a otras personas que también lo padecen, intentado hacer visible la enfermedad mental, que se dice afecta al 1% de la población mundial.

"Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales", compartió la famosa.

Sólo las personas cercanas a ella sabían de dicho padecimiento, el cual enfrenta desde que era una niña. Durante su declaración puntualizó que muchas veces se tiene una idea errónea sobre su persona, por lo que decidió abrirse y hablar un poco más sobre su vida íntima.

"Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido", también compartió Sabrina.

La artista contó que prefirió no medicarse, ya que no quiere ser esclava de las drogas, además, fue así como en diferentes ocasiones se aprovecharon de ella, así que prefiere "estar así loca".

"La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura", externó.

Leer más: Lady Gaga es moda en redes por su sofisticado maquillaje italiano