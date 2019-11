Sabrina Sabrok se tatúa la cara con símbolos demoníacos

Sabrina Sabrok vuelve a dejar a todos con la boca abierta y esta vez no fueron sus operaciones, las que causaron emoción, sino el haberse tatuado el rostro algunos símbolos demoniacos desatando polémica en redes sociales ya que nadie sabia que esto le faltaba a la rubia.

En Instagram subió algunas fotos donde se le ve posando con su nuevo diseño, además de su atrevida formar de vestir, pues no es un secreto que a la también cantante le guste mostrar sus voluminosos pechos, los cuales han pasado varias veces por el quirófano.

"Te ves increíblemente hermosa Sabrina, una foto tan fabulosa tuya y de tu esposo también querida @sabrinasabrokreal, me encanta", "Linda y bella te amo eres mi amor platónico saludos", "Sabrina Sabrok siempre tan sexy y Rica mamasota por favor dame una dirección para escribir", le escribieron a Sabrina.

Recordemos que Sabrina da shows eróticos además de hacer películas para adultos en las cuales ha tenido un gran éxito, pues ya tiene varios años en la industria donde es una estrella a nivel internacional, pues ha viajado para dar a conocer su trabajo.

Por si fuera poco la despampanante rubia también ha confesado que la mayoría de sus shows han sido para varios narcos y dijo sentirse agradecida, pues sin ellos no tendría trabajo además dijo de no temer a las consecuencias ya que siempre se han tratado con respeto cuando está frente a ellos.

"La gente que contrata los shows en México es parte del narco, miedo no me da porque no tengo nada malo que decir la verdad, o sea es más yo le tengo que agradecer a esa gente que me dio trabajo, entiendes no tengo nada malo que decir, no me han tratado mal como te digo me han dado trabajo...", dijo Sabrina para el programa De Primera Mano.