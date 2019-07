Sabrina Sabrok y su trasero operado es mejor que el de Yanet García

Sabrina Sabrok dejó bien claro que ella prefiere tener un trasero operado que el de Yanet García quien se esfuerza día con día con los entrenamientos para tener una retaguardia natural, pues como todos saben la regia prefiere esforzarse.

Y es que varias veces han dicho que Yanet García se operó, pero ella a dicho que solo tiene hechos los pechos para lucir espectacular con la lencería o bikinis, ya que 'la chica del clima', se toma muchas fotos de este tipo para lucir impresionante.

Estoy operada del busto eso si no lo voy a negar porque es algo que no puedo desarrollar pero los glúteos que tanto dicen son naturales las personas que hacen ejercicio lo saben...", dijo Yanet en una entrevista que realizó en mayo.

Por su pare Sabrina quiso establecer un récord con su retaguardia y es que ella admite que es fanática de las cirugías para verse impresionante en sus proyectos pues como algunos saben se dedica al cine para adultos donde ha tenido gran popularidad desde hace un buen tiempo.

"Mira yo ya me las opere varias veces ahora no es por una necesidad es porque yo quiero tenerlas más grandes yo de hecho así quiero hacer como de los pechos las nalgas más grandes del mundo porque yo quiero grabar la categoría anal y quiero que me vean con las nalgas así gigantes...", dijo Sabrina.

Cabe mencionar que Sabrina ya a presumido su trasero en varias ocasiones y es que en Instagram sube videos de sus nuevos glúteos donde alcanza los más de diez mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo desde consejos para operarse hasta llamarse la atención para que ya no se opere.

"Me tienes loco Sabrina", "Te adoro mi adorada", "@sabrinasabrokreal estas increíblemente guapísima y espectacularmente bellísima", le escribieron a Sabrina sus fans.

Más noticias