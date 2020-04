Sabrina furiosa dice no saber quien es el padre de su hija

Sabrina Sabrok está en tremenda polémica, pues hace unos días dijo en una entrevista que volvió con su pareja quien al parecer la había golpeado cancelando algunas presentaciones por las lesiones que presentó en ese entonces.

Ahora entró en otro escándalo y es que la actriz de cine para adultos arremetió contra el padre de su hija a quien tachó de ventajista, pero eso no fue lo más polémica, sino que dijo que el padre de la menor podría ser del luchador Cibernetico.

"La verdad no tengo idea porque mira yo andaba con el Cibernetico y tú lo sabes bien tú lo entrevistaste a él en esos tiempos cuando él fue a quejarse de que él era mi novio, y que el otro no, pero yo la verdad andaba con el otro guey", dijo Sabrina.

Tras las declaraciones de Adolfo Infante le volvió a preguntar a Sabrina si el Cibernetico podría ser el padre por lo que la rubia solo dijo en una de esas causando tremendo asombro en el foro De primera mano.

Recordemos que la actriz no se quiso hacer cargo de su hija pues siempre ha dicho que la maternidad no es para ella, además Sabrina siempre se ha enfocado en su trabajo por lo que no quiere nada relacionado con la maternidad.

