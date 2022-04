Sabrina hace "propuesta indecorosa" a Belinda y a Bella de la Vega y de esto se trata

México. La argentina Sabrina Sabrok hace "propuesta indecorosa" a Belinda y a Bella de la Vega. La playmate argentina les pide que se animen a hacer contenido erótico con ella y monetizarlo en sus respectivas redes.

Sabrina, de 51 años de edad, y quien ha tenido éxito con su página OnlyFans, considera que también podría irles bastante bien a Belinda y a Bella de la Vega si se deciden a hacer videos e imágenes eróticas y subirlos a OnlyFans.

La idea de que puedan hacer incluso algo juntas ronda por la mente de Sabrina, quien es originaria de Argentina y es modelo erótica y youtuber, y en entrevista con medios de comunicación en CDMX dijo que convoca a sus colegas a que salgan de su zona de confort.

En varios portales de noticias se comparte que Sabrina escribió a Belinda por Instagram y le pidió que colaboren juntas en contenido erótico, según lo contó la primera a la prensa e indudablemente eso le ayudaría a tener más dinero y salir de sus deudas.

Pero Belinda al momento no le ha contesado nada, revela Sabrok: “No, obviamente que no, pero es que hay gente que no, que es más inhibida, obviamente que no va a aceptar ese tipo de trabajo”.

Foto de Instagram

Respecto a Bella de la Vega, de ella dijo que "le late" porque podría funcionar con su contenido y está dispuesta a asesorarla y a aconsejarla para que crezca profesionalmente.

“Trato de hacer contenido nuevo todo el tiempo, ahora por ejemplo esta chica que quiere hacer contenido conmigo, Bella de la Vega, pues le voy a decir que sí la verdad, porque todo lo que venga así, innovador, mejor”.

Como adelanto de lo que podría hacer Sabrina Sabrok con Bella de la Vega dijo: "Que sea un lesbian, y a todo, que hagamos todo, que sea completo.

Lorena Fabiana Colotta Sabrok es el nombre completo de Sabrina Sabrok y según información en su biografía es originaria de Lomas de Zamora,Buenos Aires, Argentina, (1971); es una cantante, actriz, actriz pornográfica, modelo de glamour y presentadora que actualmente y desde hace varios años vive en México.