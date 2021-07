Sabrina se hizo los labios gigantes y ahora ya no puede reír

México. La actriz y cantante Sabrina Sabrok da la nota en las últimas horas, puesto que trasciende que se hizo nuevamente otra cirugía en sus labios.

A Sabrina le habrían quedado sus labios muy grandes que por tal motivo ya no sonreiría más, es lo que se da a conocer en distintos portales de noticias.

En una imagen e información que comparte el portal de Instagram @univision, menciona que los nuevos labios de Sabrina le costaron alrededor de tres mil dólares, pero perdió su sonrisa.

Foto de Instagram

Esta gente no está contenta con nada", "Expone su salud, tanto implante y botox", "No saben qué hacer con el dinero", "Y vendrán cosas peores dice la biblia", son algunos comentarios de usuarios al enterarse de la supuesta nueva operación de Sabrina.

Sabrina Sabrok vive empeñada en hacerse operaciones constantemente y al parecer no le asusta el hecho de arriesgar su salud, y aunque sus fans le han pedido que deje de hacerlo, ella no hace caso.

Foto de Instagram

Ahora Sabrina se sometió a una queiloplastia, la cual consiste en aumentar la anchura o el volumen del labio superior o inferior y modificar su forma, además eliminar posibles imperfecciones causadas también por el paso del tiempo.

Sabrina ha hecho público que se ha sometido a más de 50 procedimientos estéticos, y ahora, tras operarse los labios, luce un rostro distinto, tanto así que parece otra persona.

Y en entrevista con el programa Venga la Alegría, la modelo playmate adeguró que la operación en sus labios le trajo algunos problemas, entre ellos la incapacidad de sonreír.

Los labios así, como están, de hecho, ya no me puedo poner más este mes porque ya no puedo reír mucho. Me eché tres mil dólares en la boca, güey.”