¡Saca uñas y dientes! Niurka defiende a Emilio Osorio, criticado por interpretar a Alejandro Fernández

Emilio Osorio forma parte del elenco de la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la vida de Vicente Fernández. En este proyecto producido por su papá Juan Osorio para TelevisaUnivisión, interpreta a Alejandro Fernández, uno de los "potrillos" del cantante. El joven actor ha recibido muchas críticas negativas y ante eso, su mamá, la vedette cubana Niurka Marcos salió en su defensa.

Como toda mamá, sacó las uñas y dientes para defender a su hijo. La ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, manifestó en una charla con unos medios de comunicación, que Emilio Osorio "está haciendo un trabajo a lado del papá que es un gran maestro" y además, tiene un equipo de personas con mucha experiencia que lo está enseñando. "Él es como su mamá, un gran alumno".

Niurka externó que las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada, "son críticas desfasadas, ofensivas y molestas", lo único que detonan "es el termostato de tu éxito".

Ante esto, la actriz de telenovelas y teatro, comentó que mientras más te envidian, "mientras más me tratan de joder, más me elevan, más me catapultan", reiterando que la envidia "no es más que el termostato de tu éxito".

La familia de Vicente Fernández y TelevisaUnivisión, protagonizan una disputa legal por "El último rey: el hijo del pueblo", ya que los familiares, entre ellos Doña Cuquita, viuda de "El Charro de Huentitán", han manifestado que la televisora no tiene los derechos para usar la imagen del patriarca de la Dinastía Fernández, además, de que lo están haciendo con fines de lucro.

En su encuentro con la prensa de espectáculos, Niurka Marcos dio su opinión sobre la disputa entre la familia Fernández Abarca y Televisa. "Creo que los ejecutivos no se van a aventar al ruedo sin tener cimientos, no los subestimemos, porque son lobos viejos de nuestros bosques, están acostumbradas a esta guerra, serían muy pend... si los subestimaran".

Por otra parte, en una entrevista con Javier Poza para su espacio radiofónico en Grupo Fórmula, Juan Osorio destacó el buen trabajo actoral que ha hecho su hijo Emilio en este proyecto.

Dejó muy en claro que Emilio se ganó el papel en un casting y no por ser su hijo. "Tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó y Emilio tiene que luchar contra eso de la imagen de su padre y de su madre".