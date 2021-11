Sacan a pareja homosexual de "Mi fortuna es amarte" por temor al rechazo del público

México.- La telenovela mexicana "Mi fortuna es amarte" ha logrado un gran éxito entre los televidentes; llegó a sustituir a "Vencer al pasado" y arrancó la semana pasada con un muy buen recibimiento por parte del público, sin embargo, una reciente declaración de la historia ha dado mucho sobre qué hablar.

La historia protagonizada por David Zepeda y Susana González enfrenta una fuerte polémica luego de que se diera a conocer que tendría a una pareja de lesbianas, pero por temor a que el público la rechace, decidieron quitarla y dejar de lado la inclusión.

De acuerdo con el productor de la telenovela, Nicandro Díaz, de exitosos proyectos como Destilando amor, Soy tu dueña y Amores verdaderos: "Había una pareja homosexual, bueno de lesbianas, en la historia, eso se lo quitamos".

El productor de Televisa explicó que era un riesgo colocar a una pareja de mujeres por primera vez en el horario de las 20:30 en México. Anteriormente, la telenovela de la misma hora había presentado a una pareja de hombres, pero de mujeres ninguna, así que decidió no arriesgarse.

"En el horario de las 8:30 ya hemos visto homosexualidad en varones, no hemos visto en mujeres, entonces no sabía yo si era el momento adecuado o no. Ante la duda, pues quizás hay que abstenerse", compartió Nicandro Díaz.

La telenovela "Mi fortuna es amarte" cuenta la historia de Natalia, interpretada por Susana, una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga, además, sufre también en lo económico, así que su vida cambia para siempre. Chente, interpretado por David, es un hombre de barrio que sufre un trágico evento y cruza su camino con la actriz, momento en el que ambos terminarán enamorándose.

