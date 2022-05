"Sacó un puño de billetes y se los dio", Christian Nodal borra último rastro de Belinda con flor de cerezo

El joven cantante y compositor mexicano Christian Nodal ha estado borrando todo rastro del amor que tuvo con la cantante y actriz española Belinda, a quien le había dado un lujoso y costoso anillo de compromiso. Al final de cuentas, por motivos que aún se desconocen, la historia de amor de "Nodeli" no terminó de la mejor manera; en febrero pasado el intérprete confirmó su controvertida separación.

Christian Nodal y Belinda estuvieron juntos más de un año; su relación amorosa se dio a conocer cuando ambos fueron coaches de La Voz México. Durante este tiempo, el cantautor se hizo tres tatuajes en honor a su amada:

Al lado de su oreja derecha la palabra "Beli"

En su pecho, los ojos de la intérprete de "El baile del sapito"

En la frente se tatuó la palabra "Utopía" con un corazón rojo, en referencia al nombre de un álbum de Belinda.

A través de sus redes sociales, Christian Nodal dio a conocer que cubrió el último tatuaje que conservaba relacionado con su ex prometida. Se trata del tatuaje en su frente: tapó la palabra "Utopía" por una flor de cerezo.

El encargado de borrar este último rastro de Belinda, del rostro del cantante, fue el tatuador profesional costarricense Christian Ayala, quien junto a su pequeña hija Catalina, tiene un estudio llamado Samsara Tatto.

El intérprete de temas como "Botella tras botella", "Ya no somos ni seremos", "Adiós amor" y muchos éxitos más, aprovechó su visita a Costa Rica (país en Centroamérica), para buscar un tatuador y "borrar" el último tatuaje que se había hecho por su amor a Belinda Peregrín Schüll. En su búsqueda, dio con Catalina, de 8 años de edad, quedando sorprendido por su habilidad y solicitó una cita en Samsara Tatto.

En una entrevista para el programa "Ventaneando", Christian Ayala contó que en el momento, desconocía el porqué el cantante cubrió el tatuaje antes mencionado. "Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano, resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo".

Mientras él recubrió la palabra "Utopía" con una flor de cerezo, su hija le hizo un tatuaje de un corazón verde de una de sus manos.

El tatuador mencionó que cuando el ganador del Latín Grammy quiso pagarles, ellos no querían ningún pago, puesto que con la publicidad hecha por el cantante, era suficiente. "Yo le dije que no, que no era nada, que ya solamente el hecho de haber estado ahí y obviamente toda la publicidad que nos dio con sus redes sociales no le íbamos a cobrar".

Pero él no quiso y dijo: 'yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es mi tatuaje preferido de ahora en adelante', sacó un puño de billetes y se los dio.

Christian Ayala no reveló la cantidad exacta que Nodal le dio a su hija por el tatuaje del corazón verde.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que anteriormente, el cantautor originario de Caborca, estado de Sonora, México, se cubrió el tatuaje de "Beli" con los cuatro palos de póker: corazón, diamante, espada y trébol; también tapó los ojos de su ex, los cuales tenía plasmados en el pecho.