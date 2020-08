Said P. estrena el tema "No me llames", dedicado a las ex parejas que no supieron valorarte

Said P. da a conocer su nueva canción "No me llames"; este tema llega luego de que el cantautor mexicano de música urbana disfrutara de las mieles del éxito de su sencillo "Ahora que te fuiste" que llegó al top 20 de radio a nivel nacional.

Sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo "No me llames", el cantante Said P. comentó: "es un perreito suave dedicado a las ex parejas que se dan cuenta que eres su mejor opción y quieren regresar". El tema fue producido por Nicolas Mayorca, Gueto y Kesel (quien ha producido a Reykon, Pedro Capó, entre otros) y Gueto.

Said Pichardo, mejor conocido como Said P. es originario de la Ciudad de México. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

El video musical correspondiente a esta canción de Said P. fue grabado en el Teatro Victoria de la ciudad de Medellín, Colombia; fue realizado por la casa productora Visual 1, quien ha realizado los videos de Reykon, Maluma, Andy Rivera, entre otros.

Con tan solo dos años de trayectoria, Said P. está por consolidarse como uno de los primeros artistas urbanos mexicanos con calidad de exportación. Con un flow único, un chanteo como pocos y una imagen muy única para el género, el cantautor coloca a México en el radar del género urbano en el mundo.

A la par de su nuevo lanzamiento, Said P. participa en el programa "Guerreros 2020" de Televisa, show en el cual ha demostrado que además de talento, tiene una excelente condición física y destreza mental para superar emocionantes retos.

Cabe recordar que su anterior sencillo "Ahora que te fuiste" fue una declaración de libertad ante un amor que ya no está más; con una lírica cada vez más madura, Said P. demotró estar listo para cosas cada vez más grandes. La canción lleva a todo aquel que la escuche por el camino de la búsqueda de la libertad, del encuentro con uno mismo, siempre de manera divertida y diferente.

Said P. es un cantante y compositor de música urbana, orgullosamente "mexa", con miles de seguidores en redes sociales, y sorrpendiendo a todo su público con el lanzamiento música original en la que combinaba el pop, urbano y un poco de calipso. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

