"¡Sal de ahí, esa no es tu familia!": Camilo Echeverry es burlado por su homenaje a Vicente Fernández

México.- El pasado jueves 24 de febrero se celebró Premio Lo Nuestro, premiación que destaca a lo más importante de la música latina en el último año, evento en el que estuvieron presentes diferentes famosos y hubo increíbles presentaciones completamente en vivo.

La presentación más esperada de la noche fue el tributo a Don Vicente Fernández, fallecido el pasado 12 de diciembre del 2021, dejando un legado imborrable en la industria de la música. El escenario se galardonó con importantes figuras y deleitaron con los mejores éxitos del Charro de Huentitán.

Grupo Firme, David Bisbal, Ángela Aguilar, Christian Nodal y Camilo Echeverry fueron los encargados del deleite musical, sin embargo, fue éste último quien no logró conquistar al público a pesar de ser el artista del momento.

Camilo, es esposo de Evaluna Montaner, sorprendió participando en el tributo cantando el tema 'Un millón de primaveras', de Don Chente, y los comentarios no se hicieron esperar, ya que hubo bastantes desacuerdos con que fuera él quien abriera la presentación y le rindiera homenaje a un importante ícono mexicano.

Y es que usuarios de Internet destacaron que Camilo Echeverry no debió haber estado en ese tributo, sino otra persona, ya que él es cantante de otros géneros y poco conoce sobre la música ranchera y el mariachi, lo que desató un descontento en redes sociales.

"Sal de ahí Camilo, esa no es tu familia", "Yo creo que el único que no encaja ahí es Camilo, la música no le va", "No hubieran metido a Camilo, arruinó la presentación", "Creo que debió estar Leonardo Aguilar en el lugar de Camilo", se leyó entre comentarios.

Usuarios de Internet destacaron que el lugar de Camilo debió ser tomado por otro famoso y recomendaron a Leonardo Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar. A pesar de descontento ante la situación, muchos elogiaron la presentación, sobre todo la participación de Ángela Aguilar, quien, aseguran, se robó el protagonismo.

Hasta el momento, Camilo Echeverry, el yerno de Ricardo Montaner, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se ha dicho muy contento de haber logrado tener una participación en el tributo y haber rendido a homenaje a un gran ícono.

Leer más: ¿Burla? Entre risas, Ángela Aguilar utiliza una icónica frase de Belinda