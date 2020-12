¿Saldrán conductores de "Hoy"? Andrea Legarreta revela los cambios en el programa de Televisa

Con la llegada del año nuevo 2021 han surgido los rumores de que habrá varios cambios en el programa "Hoy", que tiene como conductores a Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Lambda García, Paul Stanley, Jorge "El Burro" Van Rankin y otros más. Recordemos que este matutino estuvo por más de dos años bajo "las riendas" de la productora Magda Rodríguez, quien lamentablemente falleció el pasado domingo 1 de noviembre de 2020 a los 57 años de edad.

Supuestamente algunos de los conductores saldrían de este show de televisión el próximo año. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la hermosa Andrea Legarreta desmintió que alguno de sus compañeros del elenco de conducción o incluso ella saldrán de "Hoy", uno de los programas de mayor rating de Televisa.

La esposa del cantante Erik Rubín, integrante de la banda Timbiriche, compartió que habrá cambios en la escenografía del foro, asimismo se estarán integrando algunas personas para las diversas secciones, así como nuevos reporteros.

"Ahora están viendo todo lo que tiene que ver con la escenografía, están platicando con nuevos elementos que podrían integrarse pero como reporteros, empezaron a decir que habría cambios de elementos de conducción, eso no es cierto, en realidad serían reporteros con propuestas distintas de temas y demás", manifestó la actriz quien en el 2002 protagonizó junto a Eduardo Capetillo, esposo de Biby Gaytán, la telenovela infantil "Vivan los niños". (Las canciones que interpretaba Andrea Legarreta en la telenovela "Vivan los niños").

El periodista de espectáculos Alex Kaffie, aseguró en su columna que escribie para El Heraldo de México, que la productora Andrea Rodríguez (hermana de la fallecida Magda Rodríguez), ya tiene en su lista a los conductores que saldrían de esta emisión matutina en el 2021. Uno de ellos será, supuestamente, Pedro Prieto.

Asimismo el periodista quien hace un tiempo fue demandado por la cantante Lucía Méndez por difamación, y obligado por un juez a pedirle una disculpa pública, manifestó en su columna ya dieron inicio las audiciones para buscar a "caras frescas que valga la redundancia refresquen y le den un nuevo aire al matutino de Las Estrellas. Sí, la semana pasada la productora del programa, inició el casting cuyo fin es hallar cuatro integrantes (dos hombres y dos mujeres) que sustituyan el mismo número de participantes actuales".

Andrea Legarreta señaló que en los cambios dentro del programa "Hoy" que tiene un formato de revista, se "refrescará" la manera en que se ofrecen los contenidos. "A lo largo de los años todas las revistas siguen teniendo contenidos parecidos, porque de eso se trata la revista, ósea, si tuvieras que cambiar todo entonces no es una revista".

Siempre iniciar el año con una casa distinta, medio remodeladita, echándole nuevos bríos, siempre emociona.

Hasta el momento la productora Andrea Rodríguez no ha comentado nada al respecto. Anteriormente en su feed de Instagram publicó un mensaje en memoria de su fallecida hermana Magda Rodríguez (mamá de la también conductora de Hoy Andrea Escalona). En dicho post agradeció a la vida por la oportunidad de ser su hermana. "Gracias por todos los momentos vividos, tus llamadas de todos los días para preguntar cómo estoy, siempre atenta y pendiente de mi y de mis hijas. Solo te puedo prometer una cosa, siempre estarás en mí y no habrá ni un día que no te recuerde".