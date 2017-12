¿Sale Mauricio Mancera de "Un Nuevo Día"?

Al parecer uno de los conductores del programa matutino un nuevo día no dio el ancho y es que un video acompañado de un mensaje, levanto rumores acerca de que Mauricio Mancera abandonará programa.

La triste noticia corrió como pólvora en diferentes portales y muchos de sus fanáticos se encuentran muy tristes recordemos que el presentador dejó México para formar parte del exitoso programa en Telemundo.

Mauricio compartió el video con el siguiente texto:

"No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue a una semana"

El conductor hasta el momento no ha dado declaraciones acerca de la supuesta salida, pero varios afirman que para el 2018 no lo veremos más ya que según se regresara a México para nuevos proyectos.

De inmediato usuarios mostraron su descontento y apoyaron al mexicano:

"No por favor. Todos son muy buenos pero el trajo más chispa al programa. Déjenlo por favor".

"Se va a Hoy anda diciendo eso será cierto".

"No queremos que te vayas de @unnuevodia. Tu alegría me contagia día a día que te veo en el programa".

El día en que José Eduardo salió de "Hoy"

Luego de varios rumores de su salida del matutino de Las Estrellas, Hoy, esta mañana se cumplió.

José Eduardo Derbez se despidió del programa, asegurando que se retiraba para hacer telenovelas, una de sus grandes pasiones.

“Con mucha tristeza me retiro de este programa…tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que también me encanta que es hacer novelas”, manifestó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Visiblemente a punto de llorar, el joven actor agradeció a todos sus compañeros de Hoy, así como a todo el público que lo recibió en sus hogares a través de la televisión.

“Me encanto estar aquí, les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa, fue tanto cariño que me quede sin palabras”.

Cabe recordar que fue a principios del pasado mes de noviembre, cuando en la columna Alfombra roja de EL UNIVERSAL, se dio a conocer que supuestamente José Eduardo Derbez, había recibido un ultimátum, ya que además de no gustar al público, tenía una actitud de divo.

Le dieron ultimátum a José Eduardo Derbez en "Hoy".

Nos enteramos que a José Eduardo Debez nada más no lo quieren en el programa "Hoy", pues no ha pegado. Y le dijeron que si de aquí a diciembre no le echa ganas y se quita su actitud altiva y millenial de “yo lo sé todo”, lo cambian por otro... y ese otro, lo más probable es que sea Fernando del Solar, quien ya había estado como invitado y funcionó, entre otras cosas, por la buena química que tiene con Raúl Araiza.

Nuevo proyecto

La verdad es que él salió del matutino porque tiene una muy buena propuesta de trabajo a lado del productor José Alberto Castro, se trata de la nueva telenovela de Televisa que lleva por título El Despacho.

Esta producción es la versión mexicana de la serie colombiana La ley del corazón, y que la historia que transcurre en un exitoso bufete de abogados expertos en derecho de familia, dedicados a casos de separaciones y en general a conflictos familiares y de pareja.

Muchas veces, las decisiones que toman estos abogados los afectan dentro y fuera de las oficinas y los tribunales de justicia. Algunos de ellos se guían por la ley, pero otros, por el corazón, dos caminos que no siempre son paralelos a la hora de resolver conflictos legales.

