Sale a la luz la última foto de Ray Liotta, tomada sólo 4 días antes de su muerte

Sus primeros proyectos fueron a finales de los años 70, en la serie Another World (1978), misma que le abrió distintas puertas hasta lograr protagonizar la película Something wild (1986), que le valió el reconocimiento y logró el despegue de su carrera.

El actor estadounidense es conocido dentro del mundo del espectáculo por su participación en diferentes proyectos que fueron todo un éxito, siendo "Themany saints of Newark" (2020), uno de sus últimos proyectos, en donde se contaba el nacimiento de la saga de Tony Soprano.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento del astro estadounidense . Las redes sociales, desde la muerte de Liotta, han sido un homenaje constante a su carrera, resaltando algunos de sus mejores proyectos en vida.

Según usuarios de Internet, Ray Liotta parece "verse completamente gris" en la fotografía, incluso, aseguran que no luce nada bien, por lo que deducen que, probablemente, presentaba algunos problemas de salud de los que no habló y de los que nadie sabía.

En el marco de su muerte, en Internet se volvió viral una fotografía , pero no cualquiera, una que se reporta, hasta el momento, como la última con vida , pues fue tomada tan sólo cuatro días antes de su inesperado fallecimiento .

Estados Unidos.- El pasado jueves 26 de mayo se dio a conocer el fallecimiento del actor estadounidense Ray Liotta , quien murió a los 67 años de edad mientras dormía en República Dominicana, lugar en el que se encontraba grabando su nueva película "Dangerous waters", por lo que no se ha dejado de hablar sobre él, su vida, su carrera y el legado que dejó.

Gilberto Coronel Periodista Web

