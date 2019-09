Sale a la luz supuesta hija de La India María y de Raúl Velasco

Sale a la luz una supuesta hija de María Elena Velasco, "La India María" y de Raúl Velasco, actriz y conductor de televisión, ambos ya fallecidos. Se llama Mirna Velasco, radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos y tiene 50 años de edad.

Mirna Velasco ha sorprendido con sus declaraciones. Supuestamente es fruto de la extraña relación que tuvieron Raúl Velasco y María Elena Velasco, intérprete del personaje "La India María".

Mirna relata al programa de YouTube "Chisme No Like" que supuestamente sus famosos padres no la aceptaron cuando nació y la regalaron con otra mujer, quien la crió y a quien vio siempre como su madre.

Mirna Velasco le confiesa al periodista Javier Ceriani lo triste que ha sido su vida, ya que la regalaron cuando era muy chiquita.

Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’”, señala.

Mirna también cuenta que cuando tenía unos 14 años de edad se preguntaba por qué no se parecía a su mamá, papá o hermanos, y llegó el día en que su madre le confesó la verdad sobre su origen.

Él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron”, le habría dicho a Mirna su madre, quien la crió, y con esa verdad, le cambiaría por completo su vida.

Mi mamá era una criada de mi mamá y por eso se conocieron y hasta tengo hermanas que mi mamá dio en adopción", refiera en la misma entrevista Mirna Velasco.

A pregunta expresa el entrevistador, sobre qué heredó de sus famosos padres, contesta que de él seguramente lleva en su sangre el gusto por "hablar", y de ella, "que vino en burro", aparte, el actuar.

Durante 28 años que estuvo al aire Raúl Velasco con el programa "Siempre en Domingo", María Elena Velasco, "La India María", lo visitó en varias ocasiones, haciendo de su presentación un éxito total.

Don Raúl Velasco murió el 27 de noviembre de 2006, a la edad de 73 años. Dejó de aparecer en la televisión el 19 de abril de 1998, y dedicó los últimos años de su vida a pasarla al lado de Dorle, su esposa, y de sus hijos.

Con su programa "Siempre en Domingo" siempre logró altos números de raiting y viajó con la producción en repetidas ocasiones por distintos países del mundo, dando a conocer y llevando un gran elenco artístico.

Por su parte, María Elena Velasco, que encarnó por décadas a "La India María", falleció a los 74 años en Ciudad de México el 1 de mayo de 2015, se dijo que a causa de complicaciones por cáncer de estómago.