Sale el posible detonante del divorcio de Lili Estefan

Lili Estefan anunció sorpresivamente este jueves que se separaba de su esposo Lorenzo Luaces, en una declaración muy emotiva que ponía punto y final a 25 años de matrimonio, aunque sin explicar las razones detrás de esta decisión tan difícil para ella.

En reporte de última hora, se hace público en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales que supuestamente existen unas fotografías del esposo de Lili con otra mujer en un lugar público.

Se trata de unas imágenes comprometedoras que aún no han salido a la luz y que son el detonante de la ruptura.

Estefan comunicó que, después de la muerte de su madre, este es uno de los momentos más dolorosos de su vida pues, tan solo en agosto se encontraba celebrando 25 años de casada con el hombre que conoció cuando era conductora del programa 'Sábado Gigante'.

Luaces y Estefan contrajeron matrimonio en 1992 y aunque él siempre tuvo una presencia mediática reservada en una ocasión contó en una de las pocas entrevistas que concedió a la televisión que Estefan era el amor de su vida.

Así dio la noticia de su separación:



“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”, explicó Lili.