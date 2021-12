"Salían llorando", hijas de Lyn May sufrieron maltrato psicológico; acusa a hijos de Andrés García

"Me admiran y quiere mucho, les di de todo, a las tres, les di más a las grandes porque yo sentía que habían sufrido mucho más, pero por amor no quedó, las amo, las quiero mucho y adoro, les di de todo, carros, casas".

Le di más tiempo a la chiquita, porque me la llevaba a los palenques y la acostaba en un sarape mientras yo cantaba y bailaba.

En una entrevista para el programa "¡Suéltalo aquí!", la actriz y cantante Lyn May de 69 años de edad y originaria de Acapulco, estado de Guerrero, México, aseguró que sus hijas sufrieron acoso y maltrato psicológico de parte de los hijos de Andrés García .

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May , es una de las vedettes más reconocidas en México; fue una de las grandes estrellas del llamado "cine de ficheras" . Asimismo a lo largo de su trayectoria artística, ha aparecido como Dios la trajo al mundo en diversas portadas de revistas. Sin embargo, su trabajo llegó a afectar emocionalmente a sus tres hijas, de quien en pocas ocasiones habla, ya que prefiere mantenerlas alejada de los reflectores.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.