Salma Hayek ayuda a niños mexicanos afectados por el sismo

Salma Hayek desde el fuerte terremoto que devasto a la Ciudad de México el pasado mes de septiembre ha estado al pendiente y a puesto manos a la obra como otros artistas hoy parece que esta labor está cobrando frutos.



La actriz mexicana a través de un video reveló que logró juntar casi un millón de dólares con Unicef para niños afectados por el temblor.





"Muchas gracias por todo el dinero donado a #unicef a través de mi crowrise. su generosidad financiará entre otras cosas 90 espacios temporales de educación totalmente dotados de material escolar, 180 lavabos, 90 estaciones de lavamanos, acceso a agua potable y kits de higiene para entre 4000 - 6,000 niños y niñas".



De inmediato las reacciones y comentarios no se hicieron esperar apoyando a la actriz mientras que otros opinaron lo contrario expresando que el dinero no se le entrega los afectados.



"Gracias Salma! Pero creo que esos fondos no están llegando a las familias. No al menos correctamente. O que sea información sabida. Te admiro mucho".

Mientras tanto otros comentaron que Salma es una persona honesta y admirable por su labor humanitaria.



"Cuando menos alguien es honesto hicieron otras organizaciones y nadie vio nada muchas gracias por tu honestidad".



"Como siempre apoyando a la causa mija te vas al cielo".

EL INICIO DE LA CAMPAÑA

Salma Hayek inició una campaña para reunir fondos para ayudar a los damnificados del terrible sismo, que ocasionó daños severos en varias ciudades de la República Mexicana.

La actriz mexicana, originaria de Veracruz, tiene una gran influencia en el medio artístico y una repercusión en las redes sociales.

Por tal motivo, subió dos videos en Instagram (inglés y español) para solicitar ayuda para México.

Junto a los videos escribió:

“Las personas de mi país han sufrido tres consecutivos desastres naturales. Muchos niños y familias están necesitados. Voy a contribuir $100,000 ahora para UNICEF ya que ellos tienen a equipos ayudando en las zonas alarmantes. Por favor únanse conmigo y contribuyan con lo que puedan”.

Así mismo, en el video que publicó esta mañana en sus redes sociales, manifestó:

"DESPUÉS DEL TEMBLOR DE 1985 DE LA CIUDAD DE MÉXICO TUVE QUE SER EVACUADA DE MI DEPARTAMENTO. MUCHA GENTE QUE CONOCÍA MURIÓ, INCLUSO UN TÍO QUE QUERÍA MUCHÍSIMO".

Terremoto del 19 de septiembre/AP

"He sido testigo de lo que pasa después de un terremoto de esta magnitud".

"Por eso empecé un juntar dinero para ayudar a familias que están viviendo está pesadilla. Les pido a la bondad de su corazón que tengan compasión por esta gente, cualquier cosa que puedan ayudar hará una gran diferencia", dijo con voz entrecortada.

Salma Hayek proporcionó un link para recibir la ayuda. "Para empezar encaminaré los primeros 100 mil dólares que sean donados al link go.crowdrise.com/o/en/team/salma".

LA BELLEZA NATURAL DE SALMA HAYEK

Nunca me limpio la cara en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me lavé muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos.

Salma Hayek/AP

Con información Mundo Hispánico

