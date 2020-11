Salma Hayek celebra con pegadito traje de baño el Día del Hombre

Salma Hayek de 54 años de edad de nuevo nos deja con la boca abierta al presumir su glamorosa vida en redes sociales y es que la actriz apareció en traje de baño disfrutando de su familia en una calurosa tarde en la piscina de su hogar, pues no es sorpresa que le encante estar gozando de los lujos que tiene en su hogar.

En la foto se puede ver a Salma Hayek con un traje de baño en color rosa, pero lo que llamó la atención es que su esposo el empresario François-Henri Pinault se dejó fotografiar junto a su esposa y su hija Paloma, pues pocas veces lo hace desde que se casó con la famosa con quien se lleva de maravilla, pues son considerados un matrimonio muy solido.

Pero el motivo por el que Salma Hayek apareció junto a su esposo François-Henri Pinault, fue para celebrar el Día del Hombre, ya que Salma Hayek está muy agradecida con su esposo a quien considera el ser más bueno y noble, pues en un momento la mexicana pensó que nunca encontraría a su príncipe azul, pero la realidad fue otra.

Ni en mis sueños más grandes me hubiera podido imaginar que iba compartir mi vida con un hombre tan extraordinario y maravilloso. Eres nuestra fuerza, eres nuestra inspiración, eres nuestro hogar, escribió Salma Hayek a su esposo con quien lleva una buena relación, además han sabido cuidar de su hija muy bien, por lo que Salma Hayek está muy orgullosa,

Y es que para quienes no lo saben, muchos fans de Salma Hayek pensaron en su momento que la artista no se iba a casar, pero la realidad fue otra cuando la guapa mujer originaria de Veracruz decidió unir su vida a la de François-Henri Pinault en 2009 causando tremenda emoción entre los fans de Salma Hayek y la prensa mexicana, pues François-Henri Pinault, no es cualquier hombre sino uno de los empresarios más poderosos del mundo.

Salma Hayek a lado de su esposo en traje de baño/Instagram

"Celebremos al hombre de verdad. Padre es el que aparece. Maridos que se preocupan de verdad", "Que hermosa foto felicidades tienes una vida que te has ganado Salma hermosa", "Salma, ¡tienes que escribir un libro sobre cómo te mantienes luciendo increíblemente genial! consejos de dietas de ejercicio, cremas faciales etc .... ¡te ves increíble!", le escribieron a Salma Hayek en la foto.

Para quienes no lo saben Salma Hayek ha tratado de llevar una vida alejada de los escándalos, pues a comparación de otras celebridades de Hollywood, ella se ha enfocado en su trabajo y su familia, pues nunca le ha gustado generar chismes para los tabloides, ya que no quiere manchar su reputación.

Otra de las cosas por las que Salma Hayek es admirada es por tener un cutis de envidia, pues a pesar de tener 54 años Salma Hayek tiene una piel radiante y aunque pocas veces ha compartido sus tips de belleza, muchos creen que la razón por la cual se ve tan bella es por genética, ya que de inmediato se notaría si ella ha recurrido a la cirugía estética, pero no es su caso.

Lo que también emociona a los fans de Salma Hayek es que siempre comparte anécdotas y recuerdos con sus fans, como el que hizo hace unos días donde recordó un vestido que usó para una presentación el cual le envió su madre, algo que la llenó de emoción.