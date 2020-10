Salma Hayek celebra y honra el estreno de la película "Frida", ocurrido hace ya 18 años

Salma Hayek originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, es una de las actrices mexicanas con una sólida y exitosa carrera artística en Hollywood. Uno de los proyectos más especiales que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria es la película "Frida", basada en la vida de la icónica pintora mexicana Frida Kahlo. La actriz no solo protagonizó este largometraje dirigido por Julie Taymor, sino que también fungió como productora junto a Lindsay Flickinger, Sarah Green, Nancy Hardin, Jay Polstein, Roberto Sneider y Lizz Speed.

Este 2020 Salma Hayek conmemoró el aniversario número 18 del estreno de "Frida", una de las películas más significativas en su carrera como actriz. Cabe mencionar que gracias a su extraordinaria actuación, fue nominada como mejor actriz para los Premios Oscar en el 2002, convirtiéndose en la primera mexicana en conseguir este logro. También fue nominada como mejor actriz para los Globos de Oro, Premios del Sindicato de Actores y los BAFTA. Ninguna de las nominaciones antes mencionadas las ganó.

En su feed de Instagram Salma Hayek compartió una fotografía caracterizada como Frida Kahlo en la película antes mencionada. La imagen la acompañó con este mensaje:

Es difícil creer que 'Frida' se estrenó hace exactamente 18 años y que todavía pienso en ella todo el tiempo.

Salma Hayek obutvo gran reconocimiento actoral por la película "Frida". Foto: Instagram @salmahayek

Asimismo en la fotografía que Salma Hayek compartió, se lee: "me intrigó y poco a poco me encantó, hasta el punto en que me encantó su arte".

"La he visto mil veces y hasta la compré en dvd, me encanta la fotografía, música y el elenco, muchas felicidades y gracias por llevar su historia a Hollywood, mi escena favorita es cuando llega en la cama a la exposición y Lila Downs le canta 'La Llorona' con mariachi", "esta película es tan importante (y honestamente mi favorita) 'Frida' es una gran inspiración, como tú, gracias por darle vida a su memoria en esta increíble película", "no es difícil de creer en absoluto cuando amas tanto algo, cuando ese algo deja una marca en tu corazón, esa marca se queda para siempre y esa joya que tu nos haz regalado se quedó en nuestro corazón para siempre, tan orgulloso de ser tu fan", son algunos de los comentarios de parte de sus fans.

Los secretos de belleza de Salma Hayek

Por otra parte, la belleza de Salma Hayek es innegable. Muchos de sus seguidores en redes sociales se preguntan, ¿cuál es el secreto de belleza de Salma Hayek? La actriz no duda en compartirlo. Anteriormente contó en una entrevista para Harper’s Bazaar, usar su propia crema llamada "Nuance Salma Hayek AM/PM Súper Crema Anti Edad", elaborada con tepezcohuite.

En la mañana no me lavo la cara con jabón o limpiador, pongo un poco de agua de rosas, luego mi crema hidratante y nunca uso bloqueador a menos que salga al sol, todavía no me pongo botox, o peeling, nada, a veces pienso que debería hacer algo, pero no sé qué.

Otro de los secretos de belleza de Salma Hayek es el yoga, el único ejercicio que lleva a cabo para mantenerse en forma. En particular el estilo de yoga que realiza es el Vinyasa, que ayuda a tonificar, desintoxicar y a quemar grasa: "Ha cambiado mi vida, estaba lidiando con mucho dolor, me ayudó a manejar mi estrés, me gusta hacer cosas que van más allá de que mi cuerpo o mi cara se vean bien", mencionó la actriz mexicana a la revista estadounidense Harper’s Bazaar.

Aunque pudiera pintarse su cabello cada vez que quisiera, Salma Hayek ama sus canas: "ya no estoy pintando mi pelo, tengo canas alrededor de mis orejas y las estoy dejando ser, pero podría cambiar de opinión en cualquier minuto, trato de no lavar tan seguido mi pelo".